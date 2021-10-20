躲不過人妻法眼！尪挖空心思藏私房錢仍GG 萬人笑瘋朝聖
夫妻之間是否該有「私房錢」始終是婚姻難解的習題，不少家庭都會為此上演諜對諜般的偵探作戰。就有位人妻得意分享自己抓包老公偷藏私房錢的戰果，笑稱尪藏錢的技術已經成精，但仍「躲不過老娘的法眼」，讓網友笑翻，文章今（20）日凌晨發佈至今便已獲得超過1萬7千位網友按讚。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 10:03:00
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享了一張照片，照片中可以看見一個貌似普通的插座，其實內藏玄機，拉出一看發現後面是挖空的抽屜，裡面還擺著一疊千元鈔票。原PO笑稱，「老公藏私房錢的技術已經成精了！」接著在文末標註「還是躲不過老娘的法眼，請注意家裡沒電的插座」，只能說真的是道高一尺、魔高一丈了。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「這是我看過最狂的」、「這招好厲害喔」、「好強，但我會等他放滿了時候再戳破他」、「一山還有一山高，再藏啊」、「老公用心讓老婆在家冒險尋寶，心智不老沒煩惱」、「老公應該是水電出身的」。
不過也有網友認為，「插頭太緊，整組被拉出來，失敗中的失敗哈哈」、「應該安太座，而不是把錢藏插座」、「做成插座不是很容易被發現嗎，到處都要插電啊」、「插電就可能被發現了，但有創意」。（編輯：倪浩軒）