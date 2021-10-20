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考卷有聲音！小學生作業攤開炸鄉音　網笑瘋：阿嬤的問題

▲一名網友分享友人兒子的考卷，上面充滿許多本土鄉音，引起網友噴笑討論。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名網友分享友人兒子的考卷，上面充滿許多本土鄉音，引起網友噴笑討論。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-20 11:03:26

這張考卷有聲音！現在家長大多要外出上班，小孩通常會交給長輩照顧，在家耳濡目染之下，行為舉止也會反映在日常生活的狀況。一名網友在網路表示，友人的小孩寫考卷，上面卻佈滿濃濃的「口音」，網友一看全都笑翻了！

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原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，朋友的小二兒子最近寫了一張考卷，上面請小朋友寫下爸爸媽媽喜歡吃什麼？沒想到男童寫下：「媽媽喜歡吃花生ㄏㄛˋ片……」、「爸爸吃牛ㄌㄜˋㄊㄤ，因為她是台ㄋㄢ ˇ人」，最後寫到自己最喜歡的早餐是「ㄏㄡˊㄊㄨㄟ蛋吐司，因為我喜歡吃ㄏㄡˊㄊㄨㄟ。」。

▲原PO表示該小二男童的發音充滿台灣國語。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO表示該小二男童的發音充滿台灣國語。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
照片一PO出果然立刻引起網友噴笑表示：「上面牛ㄌㄜˋ湯（牛肉湯）比較好笑」、「標準的台灣國語」、「怎麼暖暖的港結」、「好歡樂的考卷，我都跟著唸了」、「猴腿蛋吐司阿駡很懂吃」、「這個後勁好強哈哈哈」而原PO還補充：「確認過發音……是阿嬤帶大的沒錯……已經國小二年級了！怎麼還在學阿嬤的發音啦。」

另外也有網友分享：「我阿嬤每天都說她有嚇水狗（削水果）放冰箱叫我們去旁出來吃」、「你的ㄍㄡˇㄧˇ（國語）真的粉不ㄔㄛˋ（不錯）」、「我們結分了（到底是要結還是要分）」、「去動物園看 ㄏㄡˊㄓㄨˇ（猴子），去廟裡拜ㄏㄡˊㄗㄨˇ（佛祖）」。（編輯：陳珮瑜）

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