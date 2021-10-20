好食券超難花！他臉綠「沒用卻額滿」 真相曝光：賺到了
為了推廣數位五倍券，綁定數位就可獲得加碼500元好食券，適用於限定使用於餐飲、糕餅或夜市／市場等小微店家，但因許多攤販都無法使用電子支付，讓許多民眾傻眼問好食卷到底要花在哪？已使用的過來人則分享「一招」讓券變好用。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 12:48:16
一名網友在《爆廢公社二館》發文表示：「查好食劵額度發現已經滿了，想說沒吃那麼多啊，一查才發現，原來家樂福算在好食劵！」貼文一出引發網友熱議，並且分享自身使用經驗，原來許多知名連鎖賣場，都能夠認列在好食券的額度中。
「上禮拜去大潤發買也算在裡面！」、「好食券被算在家樂福購物的+1」、「全家跟美聯社」、「沒想到家樂福算在好食卷內」，使用過後的網友則表示到連鎖賣場消費好食券「 不知不覺就容易滿額了」、「家樂福購物也算在內喔，我也是看明細才知道，賺到了」。
民眾若是不確定消費店家是否能使用好食券，則可以上好食券官網查詢。除了連鎖大賣場外，許多美食連鎖店也能夠使用好食券額度，如麥當勞、漢堡王、肯德雞、三商巧福、王品、鬍鬚張、爭鮮迴轉壽司、人从众厚切牛排、福勝亭、欣葉集團、歇腳亭。（編輯：鍾怡婷）