陳時中選桃園市長？鄭文燦：基本都是報派的！

2022縣市長大選逼近，各界都密切關心民進黨六都參戰人選的產生方式，外傳黨中央似乎有意要以徵召的方式空降衛福部長陳時中參選桃園市，對於這樣的傳言，桃園市長鄭文燦今（20）日受訪時表示，會尊重中央最後的時程規劃，對於陳時中要選桃園市長，鄭文燦直說，「基本上都是報派的」。
記者李春台/桃園報導
2021-10-20 11:57:13｜2021-10-20 12:08:59
鄭文燦強調，選舉的消息常常是一天好幾個人選，他認為目前還沒進入提名的時程，基本上都會尊重黨中央最後的時程規劃，因此對於所謂的「可能人選」，基本上都是報派的。
鄭文燦認為，北北桃是北台灣人口最密集三個直轄市，民進黨應該也會做非常審慎的規劃，也會推出最好的人選。至於提名條例目前還沒有開全代會，要等提名條例制定以後，才會有人選問題。
鄭文燦表示，陳時中部長目前專心在做防疫以及疫苗接種工作，也希望能夠逐階段的解封，讓經濟與社會回復正常運作，讓大家的生活可以回到日常。他也強調的確沒有跟他討論過選舉，不過他認為等全代會提名條例制定以後，不管是具有民意基礎的人選，或者是能力傑出的政務官等等，可能的人選會慢慢浮現。
「基本上我是抱持開放的態度」，鄭文燦表示，並沒有所謂的口袋名單或者預定名單，至於提名的規則還是尊重黨的最後決定。