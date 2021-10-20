城中城大火　KK陣線提案組成調查小組

由高雄市國民黨議員組成的KK陣線，今（20）召開成立「城中城火災」議會專案調查小組提案記者會，專責調查城中城火災，並要求相關機關針對本事故提供相關資料，以釐清事故原因及責任，對此高雄市長陳其邁則說：「所有責難我都會承擔」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-20 12:03:37
KK陣線表示，「城中城火災」造成46人死亡、43人受傷之慘重災害，導致慘重死傷之原因未明，市府於日常管理、消防安檢、建築工安檢查等問題上，是否有所責任，亦須釐清，為避免「城中城火災」由市府調查有「球員兼裁判」之譏，應由具民意基礎且職司監督市府之議會組成調查小組，方有公信力。
對於市府的行政調查小組，陳麗娜批，球員兼裁判在高雄市政府容易發生，高雄市議會應該負起監督的責任，希望未來不要再發生像城中城這樣的事故。
陳麗娜更說，市政府現在要求有問題的大樓要將通道打通，表示就是有權利可以要求大樓，「那為何以前不做？」是不是應作為而不作為，這也是為何要提案釐清的重要原因；對此，陳其邁則重申：「所有責難我都會承擔，這個是作為大家長，對於市民整個身家的安全，都是我責無旁貸的責任」。
對於市府成立的行政調查小組的調查進度，陳其邁指出，調查小組已經到現地做過訪查，也對於整個現場做過了解，以及大樓內部狀況做過清查，會從事件發生的原因，整個過程、行政管理，跟整個法規制度做檢討，將持續了解，到底這個大火在當時是怎麼產生？現地的一些狀況，同時大樓結構如何，目前都在了解當中。