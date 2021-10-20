房市／到外地買房　專家傳授免踩雷秘訣

網友討論，跨縣市買房的購屋族因為不熟悉地方，有時看到喜歡的建案或社區就下手，卻不知道是在地評價不好的建商，或是曾有爭議、賣不好的建案，甚至還可能遇到不知道購屋地點會淹水等問題。對此，專家表示，無論買預售屋或成屋，都可以先請教在地經營較久的房屋仲介，或是親自多繞幾圈、向街坊鄰居打聽；另外，如今網路社群發達，不乏討論群組，又或是實價登錄2.0上路後，預售屋資訊也必須揭露更多，都可以事先上網查詢。
生活消費中心/綜合報導
2021-10-20 18:30:00
另外，信義房屋永康鹽行店店長李聿旌也舉例，包括該地段是否容易淹水、空汙問題嚴不嚴重等，也都是外地客比較難立刻掌握的；大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡則說，常遇到外地客不了解當地交通狀況、以前土地的用途，而衍生後續糾紛，例如平常去看屋覺得車流順暢，其實上下班尖峰時間「超級塞」，或是建物坐落的土地早期是垃圾掩埋場、墳墓區等。
李聿旌指出，無論外地人或本地客購屋，首先都要評估工作地點、子女學區、通勤時間後，進一步選擇鎖定的區域看房，接著也要挑選機能、公園綠地等條件是否符合期待。過程中，如果對於該區域不熟悉，又怕遇到「踩雷」的社區、建案、地點，最直接的方式，就是找到好的房屋仲介，能夠將區域的優缺點逐一說明；其次，也可以上實價登錄網站查詢建商備查的契約內容，以及是否有更名過等。
郎美囡則建議，現在網路發達，網路上有很多討論地區與建案的群組或社團，如果對該區域、建案不熟悉，不妨上網詢問或爬文；再者，許多建商的代銷人員都是「跑單」性質，未必長期經營某一區域，因此無論買新屋或成屋，不妨都可以找在地經營比較久的房仲業務打聽；最後再透過自己親自走訪，尤其尖峰時段騎車或開車「體驗」一遍，並向街坊鄰居打聽，通常都能避免後續爭議。