大貓圍火爐「饋燒」好開心！小喵傻眼躲角落：你們瘋了？
以後你就會愛上的！從古時候就流傳著一種說法，火能驅趕山林猛獸，但現今貓咪看到火爐都忍不住靠近，甚至大攤肚皮享受其溫度，可日本網友家的這隻小貓似乎還保有著「原始獸性」，當牠看到大貓靠近火爐時，忍不住在旁傻眼：「你們怎麼敢？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 15:08:03
這名日本網友是位資深貓奴，自己和父母家都養有多隻貓咪，平時除了照顧自家愛寵，還會額外收養需要幫助的貓咪，待牠們養好傷、找到好人家再送出，是位愛心滿滿的好人。
近日天氣漸冷，網友決定打開火爐取暖，紅通通的火焰在爐中全力燃燒，周遭的氣溫隨之上升，引得家中貓咪紛紛圍在爐邊坐成一圈，享受今年的第一次火爐，可初次見到火爐這項家具的小貓嚇壞了，彷彿看到大怪獸一般躲在角落瑟瑟發抖，彷彿在說：「你們瘋了嗎？怎麼敢靠近那個東西！！」。
待爐火內的木柴燒盡，只剩微弱火光時小貓終於鼓起勇氣上前，牠踏著椅墊努力觀望，完全看不出原本害怕的樣子，看來下一次牠也能一起好好享受火爐了呢！此文在Twitter上得到許多網友的喜愛，大家回覆：「小貓不久也會被火爐收服的」、「看得出牠的驚恐XD」、「現在覺得很恐怖，以後可能還纏著奴才去開呢！」、「有夠可愛」。（編輯：李惠婷）