臉書改名重建形象？傳下週換新名字 將與「元宇宙」有關
你的臉書不再是你的臉書？外媒爆料臉書（Facebook）計劃在下週改名字，藉此重塑品牌形象以及彰顯未來規劃的自我定位，而新名字可能會與臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）近期力推的「元宇宙（metaverse）」概念有關。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 15:16:47
根據科技媒體《Verge》報導，臉書將在下週28日展開年度Connect會議，而祖克伯將會在大會上公布臉書的新名字。不過《Verge》要求臉書發言人評論改名一事時，臉書發言人拒絕對此表示任何看法。
其實祖克伯試圖轉型的構思由來已久，在7月便透露想將臉書的定位從現行的社群網路媒體，轉變成為一家元宇宙公司，大力跨入虛擬實境（VR）配戴裝置的領域。
《Verge》指出，由於臉書在媒體上以及政治上的影響力，美國和歐洲等地的反壟斷監管單位都已經盯上臉書，且臉書在大眾心中的形象也日漸下滑，之前又有離職員工赴美國國會爆料，這些可能都是導致祖克伯想要透過改名大刀闊斧變身的契機。
至於元宇宙這字眼，一般民眾可能會有些陌生，它最早是來自反烏托邦科幻小說，用來描述人們逃離現實世界的虛擬世界，概念類似網際網路的下一個階段，線上世界靠著3D空間共享、虛擬實境等技術，變得更具現實感，用戶可以沈浸在其中彼此互動。（編輯：倪浩軒）