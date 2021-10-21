房市／北高房市熱度燒到美術館　這總價超搶手秒成交

北高雄房市近期十分火熱，包括蛋白區的楠梓、左營高鐵周邊，乃至於美術館特區買氣都相當暢旺。其中美術館特區由於新成屋供給量本就不多，如今又受整體氛圍影響，房仲業者觀察，自住買方決定速度加快，以1000至2000萬元間、2至4房標準品最搶手，尤其是2房含車位物件，只要屋況、價格合理，普遍在1周內就能找到承接買方。
生活消費中心/綜合報導
2021-10-21 08:00:00
此外，近期傳出積體電路大廠將進駐五輕舊址，加上橋頭科學園區規劃發展中，順勢帶旺楠梓、橋頭房市，同為北高雄的左營高鐵周邊與美術館特區，近期買氣也十分熱絡。
信義房屋美術明誠店店長袁國庭就說，美術館特區近期頗有賣方市場態勢，2至4房含車位的標準品，只要總價落在1000至2000萬，成交速度都加快，尤其2房物件，只要價格、屋況合理，釋出1周內多半都能找到承接買方；甚至2000萬以上輕豪宅產品，因是高雄市各區之中較少見的產品，詢問度及買氣也不錯。
袁國庭分析，本就有不少人喜愛美術館特區的居住氛圍，區段新成屋、預售屋釋出量又稀缺，加上整體北高雄房市熱絡，在這樣的氛圍下，讓自住買方決定速度大幅加快，以免日後房價更高，或是更難找到喜歡的物件。再者，由於蛋白區房市熱度高，連帶拉抬新屋行情，也有不少買方是考慮蛋白區與蛋黃區價差縮小，趁此時下手蛋黃區物件的意願更高。