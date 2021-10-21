房市／明年北環段動工　士林房市提前發酵

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信義房屋士林中正店店長簡三章觀察，士林房市之所以詢問度越來越高，來自於士林區各項建設正依序實現，短期可見利多為北捷首座TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案，耗資18億打造20層樓高商業大樓，預計2023年完工，該商業大樓將與捷運士林站連接通道，購物商場、會議廳、飯店休閒等設施進駐；士林北投科學園區多棟企業辦公大樓今年落成，已看得出發展雛形；台北表演藝術中心明年將開幕試營運。
簡三章說明，而中長期利多則是環狀線北環段明年將動工，北環段自新北產業園區，一路串聯三重、士林並至內湖，未來若通車後，可望帶動內湖科學園區與士林北投科學園區的人才互通有無，交通也更加便利。
而這些建設逐漸到位，首要受惠的士林房市區域即為捷運站周邊與科學藝術園區一帶，簡三章表示，士林站周邊以老透天、公寓居多，今年詢問度提升，但因在地居民穩定居住，因此釋出較少，單價行情依巷弄寬度約在55萬上下。
而位於台北科學藝術園區(天文敎育館、科學教育館、新兒童樂園、美崙公園、濕地生態園區再加河岸運動休閒)，則是指名率最高的生活圈，也是住宅大樓產品較多的區域，簡三章表示，新成屋單價破百萬，10多年的中古大樓則是8字頭，而新成屋以總價3-4000萬的電梯2-3房為主流。