小玉YouTube破5億觀看！熱門代表作曝 網嘆：其實很有才
日前YouTuber小玉（朱玉宸）因利用深偽（Deep Fake）換臉技術，販賣總統蔡英文、高雄市議員黃捷、藝人鄭家純、脫口秀演員龍龍等「換臉」謎片，受害者遍及政治圈、演藝圈、實況圈，非法所得更超過新台幣上千萬元，有網友就發現小玉Youtube頻道總觀看次數超過5億且擁有破百萬訂閱，盤點其代表作同時也對他非法作為感到不勝唏噓。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 18:55:23
YouTuber小玉利用深偽技術販賣「台灣網紅挖面」移植謎片讓台灣民眾更關注數位性暴力與Deep Fake技術，也有不少曾經的路人粉絲好奇「小玉的Youtube代表作是啥」，並盤點他過去影片的觀看次數都意外的相當高，例如跟酸民對嗆的影片有509萬次，也曾製作名為《社會亂源》的惡搞歌曲獲得647萬次觀看，社群論壇《Dcard》上的網友也揪出歌詞「多虧你們的成就，我就是社會亂源」並感嘆「總算知道這首歌的靈感來自哪了」。
事實上，Youtube頻道當中小玉觀看次數高的影片還有挑戰一週不洗澡、與YouTuber安啾合唱歌曲《有點甜》等等，兩支影片都超過600萬觀看次數，頻道累積觀看次數更超過5億6千萬，不過卻在一年前因母乳事件引發爭議後，淡出Youtube圈。如今犯行曝光也有不少網友不勝唏噓感嘆「其實小玉很有才，可惜走到了不歸路」、「現在變成這樣，覺得蠻難過的」、「我自己覺得他本性是還算不錯的， 但是不知道為甚麼後來越來越瘋狂，最後真的走入ai犯罪，不勝唏噓」、「賺錢賺瘋了」。
目前小玉因涉嫌散布、播送及販賣猥褻影音（像）紀錄物品罪嫌、意圖散布、播送、販賣而製造、持有猥褻影音紀錄物品罪嫌及公然侮辱罪，最後以30萬元讓成功交保，法務部昨（19）日也表示，偽影片散布破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，法務部有鑑於此，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法，以嚴懲不法。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞
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