終於中藝Fun券！幸運兒抓到「盲點」臉綠慘：比沒中倒楣

我是廣告 請繼續往下閱讀
首波第一週10月13日開獎
數位券中籤號碼96、15、07、30、73、98、19、11；
紙本券中籤號碼39、37、23、36、79、08、14、75。
第二波10月20日開獎
數位券中籤號碼78、00、39、22、61、23、15；
紙本券中籤號碼37、76、31、06、51、65、81。
不過就在中籤號碼公布後，有苦主就在PTT的Gossiping板上分享自己的中籤幸運，他提到自己身分證末碼雖符合被抽中的數字，但因為中籤號碼屬於「紙本券」，根本無法領取，這就讓他苦哈哈的無奈感嘆「我記得遊戲規則是只要前面的券有中過，後面的券中了也不能領，這樣是不是比沒中還倒楣」。
文章曝光後也引來不少網友回應，其中就有許多熟知「遊戲規則」的網友點破盲點留言解釋「不是年紀不符合，是你登記的本來就是電子券，紙本開幾號跟你無關」、「這叫沒中好嗎」、「我們成年人就只有數位可以選啊」、「中紙本的白高興了」、「號碼重複，但實際上籤筒裡的人沒重複啊！有人就上週才登記」、「紙本有年齡限制啦」。
事實上，在加碼券的登記網站上就明示，藝Fun券的「數位券」與「紙本券」只能擇一登記，尤其是紙本券的適用對象必須為「18歲以下、65歲以上或身心障礙者」才可參加抽籤，而數位券僅限1組手機門號+身份證綁定APP領取，紙本券則提供四大超商事務機登記管道，若民眾對藝FUN券如何領用、怎麼登記還有疑慮，也歡迎到本站日前報導的《第二波藝FUN券下午中籤號碼出爐 怎麼領用看這篇一次懂》一探究竟，避免眼花後才捶心肝。（編輯：楊智傑）