運將打造貓咪計程車 喵奴瘋狂：指名虎斑貓「陪坐」！
「流浪貓是最美的風景！」這句話來自於一位新竹的小黃司機彭先生，他不僅是位貓奴，更是一位到處救援浪貓的愛爸，連謀生用的計程車上也處處可見貓咪圖案的裝飾，可說是一位不折不扣的標準貓咪控！
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 11:44:00
彭先生的車門上貼著一張大大的虎斑貓，其他地方也貼上各種貓咪貼紙，是一位很有愛心的貓奴，不僅本身養貓，也固定餵養浪貓，看到需要救援的貓咪更是二話不說前往幫忙，如果遇見不幸路倒的貓咪也會自掏腰包送牠們到寵物天堂去，他說「畢竟看到別的貓咪倒在路上，要我開車過去不聞不問我實在做不到！」，因此熱心的他將許多時間與金錢花在貓咪身上，喵星人對他來說就是有一種魔力，讓他甘願付出一切！
彭先生一將照片po在愛貓聯盟粉絲團，立刻被上千人按讚及分享，甚至有粉絲團成員表示知道彭先生曾經大老遠從新竹跑到新北市烏來區，只為了幫忙接送需要救援的奶貓，讓他感到非常訝異，許多粉絲一知道他這麼愛護浪浪，而且超喜歡載到帶貓咪的客人，都表示希望能預約叫車，甚至還想指名照片中的虎斑貓「陪坐」！彭先生很開心地表示謝謝大家的關注，照片中的虎斑貓以及其他浪貓經常跳上他的車裡跟他玩，所以貓奴們如果下次想要預約小黃，不如也考慮看看彭先生的「貓咪計程車」吧！（編輯：陳珮瑜）