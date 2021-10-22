COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

運將打造貓咪計程車　喵奴瘋狂：指名虎斑貓「陪坐」！

▲許多浪貓一看見彭先生的計程車就主動靠近（圖／FB@彭金強）
▲許多浪貓一看見彭先生的計程車就主動靠近（圖／FB@彭金強）

編輯中心/綜合報導

2021-10-22 11:44:00

「流浪貓是最美的風景！」這句話來自於一位新竹的小黃司機彭先生，他不僅是位貓奴，更是一位到處救援浪貓的愛爸，連謀生用的計程車上也處處可見貓咪圖案的裝飾，可說是一位不折不扣的標準貓咪控！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲彭先生將虎斑貓貼在車門上，他的夢想就是貼滿貓咪！（圖／FB@彭金強）
▲彭先生將虎斑貓貼在車門上，他的夢想就是貼滿貓咪！（圖／FB@彭金強）
▲不僅車燈有貓（圖／FB@彭金強）
▲不僅車燈有貓（圖／FB@彭金強）
▲車門上也有貓貓（圖／FB@彭金強）
▲車門上也有貓貓（圖／FB@彭金強）
▲椅子上也是喵喵喵！（圖／FB@彭金強）
▲椅子上也是喵喵喵！（圖／FB@彭金強）
彭先生的車門上貼著一張大大的虎斑貓，其他地方也貼上各種貓咪貼紙，是一位很有愛心的貓奴，不僅本身養貓，也固定餵養浪貓，看到需要救援的貓咪更是二話不說前往幫忙，如果遇見不幸路倒的貓咪也會自掏腰包送牠們到寵物天堂去，他說「畢竟看到別的貓咪倒在路上，要我開車過去不聞不問我實在做不到！」，因此熱心的他將許多時間與金錢花在貓咪身上，喵星人對他來說就是有一種魔力，讓他甘願付出一切！

▲橘貓：這台車是本貓皇罩的，搭這台車可以招來喵好運！（圖／FB@彭金強）
▲橘貓：這台車是本貓皇罩的，搭這台車可以招來喵好運！（圖／FB@彭金強）
▲只要彭先生一回來，附近的浪貓都會主動歡迎他！（圖／FB@彭金強）
▲只要彭先生一回來，附近的浪貓都會主動歡迎他！（圖／FB@彭金強）
▲虎斑貓：今天要去哪裡載客呢？（圖／FB@彭金強）
▲虎斑貓：今天要去哪裡載客呢？（圖／FB@彭金強）
彭先生一將照片po在愛貓聯盟粉絲團，立刻被上千人按讚及分享，甚至有粉絲團成員表示知道彭先生曾經大老遠從新竹跑到新北市烏來區，只為了幫忙接送需要救援的奶貓，讓他感到非常訝異，許多粉絲一知道他這麼愛護浪浪，而且超喜歡載到帶貓咪的客人，都表示希望能預約叫車，甚至還想指名照片中的虎斑貓「陪坐」！彭先生很開心地表示謝謝大家的關注，照片中的虎斑貓以及其他浪貓經常跳上他的車裡跟他玩，所以貓奴們如果下次想要預約小黃，不如也考慮看看彭先生的「貓咪計程車」吧！（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀