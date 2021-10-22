可愛校貓胖橘來者不拒　每天讓學生吸飽消除課業壓力！

上學的時候能有喵喵相伴真是太療癒惹啦～在德國奧格斯堡大學就有一隻超可愛的胖橘非常受到學生喜愛，而牠也很享受每天跟著學生們一起去「上學」！其實本來就有主人的牠家住在附近，每天都會來學校逛大街，順便療癒路上遇到的師生們，雖然大家都不知道牠本名叫什麼，但都習慣稱牠為薩米。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲薩米把整個校園都當作自己家，從第一天自主進駐校園就是這麼慵懶放鬆～(圖/Facebook@CampusCat Augsburg)▲當薩米察覺到你的不開心，就會馬上躺下撒嬌～(圖/Facebook@CampusCat Augsburg)薩米在大約一歲大時開始悄悄出現在這所大學中，牠喜歡躺在大大的綠草坪睡搞搞，久而久之學生們都認識牠，並且愛上牠慵懶又愛撒嬌的個性，而薩米也來者不拒，每次看到那些為學業努力的學生們，就會主動上前去鼓勵他們！熱心助人的薩米每天都在學校療癒大家，而學生們遇到任何疑難雜症，不管是考試考不好、失戀、壓力很大等等也都會來尋求薩米的慰藉，大家都認為牠是最值得信賴的朋友了～ ▲不管跟誰一起曬太陽都是這副超慵懶的樣子。 (圖/Facebook@CampusCat Augsburg)▲還很貼心提供大口吸貓服務！ (圖/Facebook@CampusCat Augsburg)▲學生不在位置上，薩米也會貼心幫忙保持溫暖～ (圖/Facebook@CampusCat Augsburg)▲有時候會意圖讓人不想上課。 (圖/Facebook@CampusCat Augsburg)▲常常把頭塞進去人家懷裡睡搞搞。 (圖/Facebook@CampusCat Augsburg)薩米來到這個學校已經很多年了，看著許多好朋友一一離開校園，前往下一個人生階段，而牠仍會在這裡迎接新來的學生們，除了在校園中四處散步、曬曬太陽、睡個覺，也會繼續為心情沮喪或煩躁的學生們帶來溫暖而療癒的力量！（編輯：李家慧） ▲右邊那隻喵喵這麼可愛讓人好想收服啊～ (圖/Facebook@CampusCat Augsburg)▲薩米：整個校園都是我的啦！(圖/Facebook@CampusCat Augsburg)橘貓霸占嬰兒椅！跨坐伸懶腰打哈欠 網笑炸：成精了影／橘貓裝跛腳求關注 奴才識破直呼：為了摸不擇手段！橘貓醉倒酒吧「ㄎㄧㄤ態全都露」 網笑：我要去撿屍！