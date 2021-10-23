屋主被自來貓強迫收編　竟附贈超大驚喜包！

一隻自來貓某日出現在某戶人家的門廊上，當時女屋主並無意養貓，只是開門讓牠進來玩，沒想到貓咪在家走了一圈後決定要「領養」這個家，而且沒過多久牠就生下七隻小貓！
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 06:44:00
女屋主瑞秋Rachel不知道橘白母貓Boots是從何而來，只是某天發現牠站在門廊要求進門，原本瑞秋以為牠只是進來玩一下就走，殊不知牠悠閒地在家轉了一圈後，似乎已決定要將這裡成為牠的家，就這麼待著不走，而且馬上對新主人發出呼嚕聲不停撒嬌，瑞秋對牠的行為覺得很好奇，於是也沒打算趕牠走。第二天一早瑞秋發現牠的肚子鼓鼓的，讓獸醫檢查後發現，原來牠肚子裡有四、五隻寶寶而且即將臨盆，於是決定收編讓牠安心待產。
懷孕的Boots找到家之後，立刻發揮橘貓本領，每天不斷補充食物，或是在房子四處探索，似乎正在為生產做準備。某天當瑞秋睡醒，聽到Boots的房間有不尋常動靜，一看發現居然有1白6橘、總共7隻小貓寶寶！瑞秋對於這樣的「驚喜包」感到不可思議，也很高興母子平安，於是便以白雪公主故事裡的七矮人Doc（萬事通）、Dopey（糊塗蛋）、Sleepy（瞌睡蟲）、Bashful（害羞鬼）、Happy（開心果）、Grumpy（愛生氣）和Sneezy（噴嚏精）為小貓們命名。現在瑞秋每天忙著照顧這些可愛的小傢伙，享受毛茸茸的奶貓們佔據她的心，等到牠們長的夠強壯之後再為牠們找新家囉！（編輯：陳珮瑜）