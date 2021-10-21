好市多麵包區「這袋」拎了就走！婆媽眼睛全亮：小孩超愛
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有一名女網友發文，表示她逛到麵包區時，看到大家幾乎人手一袋「餐包」，讓她好奇「很好吃嗎」，貼文一出，也釣出不少老饕分享吃法。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 07:27:46
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她日前逛好市多，走到麵包區時，幾乎看到人車一袋「餐包」，且都是拎了就走，讓她不禁好奇「這一袋是厲害的角色嗎」？
原PO也提到，因為在現場不敢去問其他消費者，怕被以為在搭訕他人，因此才在這裡發問「想知道這個餐包好吃嗎？感謝」。
貼文一出，掀起熱議，「我家小孩很愛吃，三天吃完一包，我家都用蒸的，一人一次都吃3、4顆」、「CP值超高」、「好吃喔，每次去必扛一包」、「俗又大碗」、「便宜」、「好吃，很有口感」。
其中，也有不少人分享「餐包」的吃法，「這個直接吃、抹什麼、夾什麼都好吃」、「好吃，買回家分裝冷凍，稍微微波加熱就很好吃」、「用熱壓吐司機，很方便，也好吃」、「氣炸、微波都好吃」、「好吃～烤箱烤一下，外皮酥酥的，更香」、「比白吐司好吃，當點心小孩很快就消滅光光」。（編輯：郭佩蓉）