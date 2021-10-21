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台灣吃到飽火鍋霸主是誰？內行推「2大王者」：甜點也讚

▲原PO好奇「台灣吃到飽火鍋霸主是誰」，貼文一出，也有內行人推2大王者，直呼「連甜點也讚」。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）
▲原PO好奇「台灣吃到飽火鍋霸主是誰」，貼文一出，也有內行人推2大王者，直呼「連甜點也讚」。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 08:19:43

最近天氣漸漸轉涼，不少人就愛來鍋熱呼呼的火鍋，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，或麻辣火鍋等，都有各自的擁護者；對此，就有一名男網友好奇「台灣吃到飽火鍋霸主是誰」，貼文一出，也有內行人推3大王者，直呼「連甜點也讚」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「台灣火鍋吃到飽的霸主是誰？」為題發文，表示最近天氣又轉涼了，又到了大啖火鍋的季節，並透露自己平常都吃家裡附近開的小蒙牛。

但他今年冬天想換點口味，可是想到平常朋友去吃的幾間，不外乎就是千葉火鍋、兩餐、涮乃葉、馬辣和皇家帝國麻辣火鍋等，因此在文末發問「想問大家平常都會去吃哪家火鍋，不知道大家認為哪家才是火鍋吃到飽的霸主」？

▲原PO好奇「台灣吃到飽火鍋霸主是誰」，貼文一出，也有內行人推2大王者，直呼「連甜點也讚」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO好奇「台灣吃到飽火鍋霸主是誰」，貼文一出，也有內行人推2大王者，直呼「連甜點也讚」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「超愛涮乃葉」、「推一個藍象廷」、「唯一最愛是文岩文欸」、「和牛涮！！」、「Momo paradise，還不錯吃」、「聚！！」、「饗麻饗辣」、「小蒙牛啦！認真說小蒙牛要去西門吃」。

其中，「辛殿」和「新馬辣」則受到最多網友推薦，「辛殿，推爆」、「麻辣鍋吃到飽的話，我覺得辛殿還不賴」、「辛殿很讚，甜點也不錯」、「辛殿加一，白鍋怎麼能好吃成那樣」、「辛殿ㄧ生推」、「我覺得馬辣的肉蠻好吃的欸，但更推新馬辣+plus」、「新馬辣好吃」、「新馬辣plus一生推」、「新馬辣」。（編輯：郭佩蓉）

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