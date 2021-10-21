金點設計獎出事？獲獎「圍棋棋盤」引群嘲：佐為會被氣死
設計的宗旨和意義到底是什麼呢？金點設計獎日前在臉書粉專上分享了一件產品設計類獲獎作品，宣稱可以讓使用者「輕鬆玩圍棋」的三面旋轉快速復位圍棋，但這款特殊設計的圍棋棋盤卻遭到網友砲轟根本不懂圍棋，更有人直呼「佐為會被氣到靈體再次被超渡！」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 11:49:43
這款「三面旋轉快速復位圍棋」訴求的是輕鬆玩圍棋、不用再收拾的一體式棋盤設計，文案上介紹設計者是針對傳統圍棋收拾麻煩及不夠便攜的問題進行改良，將棋子改為內嵌式，分別具有黑色、白色、棋盤色的三面旋轉體，讓玩家只需撥動棋子就能進行遊戲。賽後不需收拾，只要用力向下甩動棋盤，即能快速重啟新局。
乍看下很方便，但許多網友都指出這根本是不懂圍棋的人所設計的，因為標準圍棋棋盤的尺寸是19x19，但這款「三面旋轉快速復位圍棋」的棋盤卻是18x18的雙數，從根本上就無法符合一般人對弈的需求。且棋子內嵌式的設計，使得棋手無法「提子」，終盤在計算雙方勝負時，無論整地或比目都變得更麻煩。設計師想要解決圍棋賽後收拾棋盤的問題，但結果卻是適得其反。
網友紛紛在底下留言回覆說，「是不是分不清圍棋跟黑白棋」、「廢到笑欸，真的有下過圍棋嗎」、「佐為會不會氣到活過來」、「佐為如果看到應該會再吐一盆血」、「不愧是設計獎欸～直接設計一個新的圍棋規則」、「作者有想過這樣算目數會比原本麻煩嗎」、「不懂裝懂最高境界」、「姑且不論這只有18路，星位和天元是棋盤上不可或缺的存在，在哪裡呢？還有，圍棋是下在線與線交界的點上，這怪東西的線在哪裡？不要再叫它圍棋了，就是外行人瞎搞而已」、「你不如直接頒獎給發明在觸碰螢幕上下圍棋APP的人」。
還有網友tag了圍棋女神黑嘉嘉，笑問黑嘉嘉看完這棋盤「會不會激動起來？」黑嘉嘉則回應了3個笑到流淚的表情符號，只能說盡在不言中了。（編輯：倪浩軒）