容易被誤會！「6星座」職場認定最難搞　這位千萬別得罪

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猶豫不決 性格反覆
骨子裡永遠都在追求平衡的天秤座，給人感覺猶豫不決、反反覆覆，是個遲遲不肯做決定的慢郎中，身旁共事的人時常只能急跳腳。其實，你是在思量任何一種可能性，你不是只有考量好壞對錯，中間模糊地帶所有可能會涉及的範圍，你全都會進行推敲一番，只為做出最有利於所有人的決策。下次，當你身邊那些急性子的同事、朋友又在催促你的時候，記得，請他們給你一個時限，你絕對會在時間截止的那一刻作出近乎完美的決定。
【第五名】 水瓶座
標新立異 很難妥協
天生不按理出牌的水瓶座，常常語出驚人或是提出一些破格的理念，時常讓身邊的人搖頭嘆息、捏一把冷汗，甚至是很難達到共識。事實上，當身邊的人思維還停留在既定的思考與框架中，而你總是能夠看到框架之外的東西，你的另類觀點往往能為旁人帶來震蕩，讓他人產生一種「我怎麼從來沒這樣想過的」的感覺，常常使人醍醐灌頂進而解鎖一些不必要的煩惱。下次遇上有人質疑你的時候，大膽用行動來證明的你的想法吧！
【第四名】 白羊座
脾氣暴躁 不太靠譜
急性子的白羊座時常給人脾氣暴躁、容易衝動行事的既定印象，不過，那是因為你有著過人的行動力，想到什麼就做什麼，當其他人待在原地空想、思考該怎麼做的的時候，立馬行動的你往往可以在執行的過程中，遇到卡點就馬上修正，快手快腳的你讓事情迅速就能得到解決，還能多出悠閒的時間喝咖啡、吃點心呢！旁邊的人只能怨嘆自己手腳太慢跟不上你。
【第三名】處女座
挑剔個性 難以共事
處女座身上總是被貼著愛挑惕的標籤，對於處理事情的龜毛程度，時常讓身旁共事的人大翻白眼，心中大喊「你到底還要多久」。其實，你奉行「魔鬼藏在細節裡」的道理，像是一份經過思考周全、詳實計劃的企劃案，經過你反覆推敲後的每個執行步驟，讓上級領導一眼就能看到執行中的過程以及成果，而反觀其他同事在情急之下交出的企划，就能看出你的細緻與無懈可擊，而你也會一次又一次的追求突破，他人只能在旁大嘆「只有處女座能夠超越處女座」。
【第二名】獅子座
爭功諉過 高調做人
天生自帶高調光環的獅子座，時常得面臨躺著也中槍的窘境，因為你與生俱來的領導風範，使你只需要下達指令，他人就會自動將事情做好，最後即使你不去爭，功勞也會落到你身上，只因為上級領導往往只看到你在運籌帷幄的光芒，忽略了其他默默低頭做事的人。面對這樣無奈的情況，也許你可以在適當的時候，例如在下午茶時間主動自掏腰包為大家買單，聊表你感謝大家的心意，不但能化解他人對你的敵意，還能順便起到收買的效果。
【第一名】 天蠍座
腹黑記仇 不能得罪
天蠍座的氣質裡帶點神秘又無法捉摸的氣息，看起來城府深沉，導致旁人猜不到你在想些什麼，害怕工作上會被你擺一道，就只好先發制人。戳你痛處、惹你生氣，又偏偏你一生氣起來就比較嚇人，因此被冠上腹黑又愛記仇的帽子。事實上，你是容易看到藏在事情底下的真相、洞悉他人的想法，只是你覺得沒有必要說破，靜觀其變就好。你能做的是體諒身旁那些心臟小顆，經不起驚嚇的人，畢竟不是人人都跟你一樣靠氣質就能殺人啊！（編輯：郭佩蓉）
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