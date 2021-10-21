媽衝buffet堅決只吃「1美食」！老饕全愣住勸：等級不同
buffet吃到飽餐廳因其能夠自由選擇，且料理相當多樣化的特點，吸引不少民眾前往享用美食，也因此成為許多人在重要節慶或聚餐時會選擇的團聚場合之一。對此，就有網友指出，自家母親希望到buffet慶生，且規定「1美食」水準要高，讓他著急求助鄉民，卻引來老饕們搖頭直喊「等級不一樣！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 11:59:50
原PO於PTT上發文，表示自家媽媽生日即將到來，但母親卻點名想要到buffet慶生，且規定該間餐廳必須要有水準高的甜點或蛋糕，「冰淇淋還不能算在好吃甜點內...」。
由於他本人不太喜愛甜品，且列出幾間buffet都讓媽媽不滿意，因而讓他焦急詢問「所以想問一下大家有沒有吃過哪間Buffet的蛋糕特別好吃的？桃園以北都可以，再麻煩了」。
但貼文曝光後，反而引來老饕們搖頭解釋，「吃甜點不要吃到飽」、「真的要吃好吃的甜點就不要去吃buffet了，你可以說說看妳媽媽喜歡那些甜點店」、「會去吃甜點店的，真的不建議吃buffet的甜點。等級不一樣，而且都吃吃到飽了，沒有到超級好吃，就品嚐不出它的美味」；但也有人推薦多家餐廳，認為彼此能吃得開心才是最重要的。（編輯：陳雅雲）