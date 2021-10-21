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別再找濕毛巾！火場逃生5大迷思曝光　第一名竟是「它」

▲《Social Lab社群實驗室》列出火災的逃生五大迷思。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲《Social Lab社群實驗室》列出火災的逃生五大迷思。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 14:06:34

高雄的「城中城」大火事件，讓全台民眾再次意識到火災的嚴重性，媒體《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近三個月「火災」話題的網路聲量表現，列出五大常見的火場逃生迷思排行榜，快來看自己的逃生觀念是否正確吧！ 

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火場迷思聲量第一高：優先向上逃生？ 

許多網友認為，火災發生時應向上逃生較為安全，不過事實上，內政部消防署指出，火災逃生原則為「向下逃生」，只要樓梯間未見煙霧，就可繼續向下逃生，不過若出現濃煙，就應待在原樓層，並尋找較為安全的避難處。 

火場迷思聲量第二高：躲進浴室最安全？ 

火災發生當下，大部分人會下意識認為浴室是最安全的地點，應當在那等待救援，不過，根據消防署說明的火災避難原則，浴室無對外窗能逃生，且浴室的門及天花板大多是塑膠材質，不僅難以阻隔濃煙，遇高溫更是容易燒穿、變形，因此當火災來臨，千萬不可躲在浴室。 

▲火場逃生五大常見迷思，第一名是「應優先向上逃生？」（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲火場逃生五大常見迷思，第一名是「應優先向上逃生」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

火場迷思聲量第三高：開門通風又降溫？ 

民眾從火場逃生時，時常在慌亂之中忘了關門，或是認為開門有助撲滅火勢，但事實上，若情況許可，隨手關上門，將火勢侷限於一處，可避免火勢延燒到其他地方、降低火勢蔓延速度，也方便其他人逃生。 

火場迷思聲量第四高：搭電梯逃生最快？ 

雖然搭電梯下樓的速度較走樓梯快速許多，不過消防員在火場搶救時，為了避免人員觸電，可能會將電梯的供電系統斷電，此時若搭乘電梯逃生就有可能受困於電梯之中，甚至電梯內有可能滲入濃煙，對生命造成直接威脅。 

火場迷思聲量第五高：先找濕毛巾掩口鼻？ 

在火勢燃燒初期，白煙的主要成份為水蒸氣，對人體並無太大危害，燃燒一段時間後才會開始出現黑色濃煙，而濕毛巾並不能阻隔濃煙中的一氧化碳及有毒物質，因此民眾在第一時間應臥低姿勢逃生，而非優先尋找濕毛巾。（編輯：賴禹妡） 

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