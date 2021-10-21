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遛狗慘變「兵馬俑」？哈士奇嗨翻狂奔　飼主崩：誰救救我

▲一名女飼主被自家哈士奇拖行，慘變成「兵馬俑」!（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
▲一名女飼主被自家哈士奇拖行，慘變成「兵馬俑」!（圖／Tiktok帳號@yangt04257）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 14:23:13

這是比悲傷還悲傷的事！中國一名女網友養了一隻哈士奇，日前帶牠出門放風時，豈料牠太過興奮一路狂奔，女飼主拉不住只能被一路拖行，下場相當慘烈！

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影音帳號@yangt04257的飼主養了一隻活潑的哈士奇「哈士豬」，這天趁天氣好帶著牠到空曠的泥地散步，沒想到哈士豬一整個爆嗨超興奮，不停向前奔跑，而女飼主抵抗不住牠的爆發力，只能被牠拖著向前衝，但是悲劇就這麼發生了！

▲日前一名女飼主在影音平台表示自己是如何變成兵馬俑的過程！（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
▲日前一名女飼主在影音平台表示自己是如何變成兵馬俑的過程！（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
▲這天她帶著自家哈士奇「哈士豬」到空地放風。（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
▲這天她帶著自家哈士奇「哈士豬」到空地放風。（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
女飼主一邊拉著「哈士豬」，一邊跟著跑，但是兩腳總是跑不過四腳的速度，以至於她重心不穩摔了一大跤，讓她身上的衣服瞬間髒掉，只能氣得大喊：「剛出來10分鐘馬上就弄成這樣了？」豈料「哈士豬」整個玩心大發，瘋狂地往泥水裡狂奔、開心撲向女飼主，甚至女飼主不斷被愛犬拖行，整個人全身上下不滿泥濘慘不忍睹，看起來就像是一尊活脫脫的「兵馬俑」！

▲哈士豬因為太放飛自我，害得女飼主摔一大跤！（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
▲哈士豬因為太放飛自我，害得女飼主摔一大跤！（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
▲不僅如此，哈士豬還開心地往尼水泥地裡狂奔，女飼主完全招架不住！（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
▲不僅如此，哈士豬還開心地往尼水泥地裡狂奔，女飼主完全招架不住！（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
▲最後自己慘變「兵馬俑」！（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
▲最後自己慘變「兵馬俑」！（圖／Tiktok帳號@yangt04257）
女飼主將自己慘案影片分享在網路上並寫下：「誰養誰後悔的寵物」，但沒想到才短短五天就吸引超過140萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「到底是溜人還是遛狗呀？！」、「妳老實說這是災難片吧」、「二哈：誰叫妳剛剛在家時，不給我吃東西」、「有時候放手也是一種解脫」、「這哈士奇很純」、「二哈不意外啦」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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