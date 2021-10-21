女友回家顧店月薪30K！他嘆「不上進」嫌爆：怎麼扛房貸

情侶在交往時，有許多會引爆分手的導火線，其中之一就是「金錢觀不同」，日前就有一名網友在網路上表示，他認為女友的收入太低、太沒上進心，令他苦惱未來是否該繼續一起走下去，貼文一出立即引發熱烈討論，不少網友坦言：「如果是以結婚為目標的話還是找個金錢觀和自己合得來的比較好。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在Dcard中貼文，他以「女友收入太低」為題，表示女友已經29歲了，還在做月薪28K的工作，近期因為疫情加班，薪水升到3萬以上，女友卻認為現在的工作太辛苦了，動了辭職念頭，而爸媽也有請她回家裡開的店幫忙，願意給出月薪3萬，這讓原PO認為，女友實在是太不上進，「她爸媽的店又不可能開到她60歲退休」。





除此之外，原PO也無法認同女友的金錢觀念，「她住家裡，一年存不到5萬，真的很扯」，而兩人結婚後必須面對房貸壓力，女友卻是完全無能力負擔的那一方，原PO雖任職於國營事業，月薪也僅6萬元，遠遠無法扛起買房重擔，但女友除了金錢問題，其他方面都不錯，因此令他十分苦惱是否該分手。





▲原PO認為在兩人結婚後，女友無法共同面對房貸壓力。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

貼文一出，有網友留言，「你是男生你就出多點，連這都要計較⋯有點肩膀好不好」、「那就分手啊，你們的目標看來不一樣，或許她還可以找到一個有能力讓她當家庭主婦的人」，不過，也有網友認為，「欸不是明明是女生太廢，怎麼會嗆男生啊」、「如果只是從薪水的角度來看，真的很容易找到比她優的」、「她金錢觀感覺很糟糕，建議分手找一個與你相近的」、「如果是以結婚為目標的話還是找個金錢觀和自己合得來的比較好」。





而原PO事後也在貼文中補充，女友即使回家工作也沒用，因為家業是做餐飲，女友的廚藝沒爸媽好，在那也只是幫忙洗菜及洗盤子，無法經營生生意，原PO發文的目的更不是嫉妒女友能接家業，因為他自身家境也很不錯，爸媽皆為公務員退休，甚至家裡還有兩棟房子，「被說咄咄逼人，算計女友家產，真的很冤枉欸」。 （編輯：賴禹妡）



