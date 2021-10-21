iPhone容量買1TB是盤子？內行搖頭反曝真相：其實很需要

蘋果公司今年推出iPhone 13系列，不僅鏡頭大升級，就連容量都擴大到1TB，不過就有一名網友好奇，手機容量需要大到1TB的市場在哪？貼文一出立即引發熱議，不少內行人秒答：「YT需要啊，上個穩定器就是蠻夠用的攝影機」、「有在拍影片的很容易滿啊，這代也主打攝影」。





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該名網友今（21）日在PTT貼文，他以「有人iPhone真的會買到1TB的嗎？」為題，表示現在手機都流行使用雲端，雖然不能插SD卡擴大容量，但理論上128G、256G應該就很夠用了，因此很好奇會買手機容量1TB的市場在哪，「好像有人專門拿iPhone拍片的，一般人真的會用到1TB的手機？有卦嗎？」





▲iPhone13系列不僅鏡頭升級有感，容量也擴大到1TB。（圖／記者張嘉哲攝）

貼文一出，不少網友紛紛留言，「1TB是真的不必要」、「就盤子啊」、「64G就夠了」、「1TB還敢拿出來喔，我是不敢啦」、「告訴我，1TB你用Airdrop要傳多久」、「1TB比我的電腦系統碟還要大」。





不過，大部分網友反而認為，「有在拍影片的很容易滿啊，這代也主打攝影」、「錄影真的蠻需要的」、「整天錄影片的需要吧」、「網美有需要，我自己就很需要超大容量」、「常拍照的都用得到吧」、「資料都不整理不會上傳雲端的很多」、「YT需要啊，上個穩定器就是蠻夠用的攝影機」、「有用到ProRes 4K錄影應該需要」、「做拍攝的人應該會用到」、「專門拍片的一般人」、「也是，現在很多手機拍片的」。 （編輯：賴禹妡）



