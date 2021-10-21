浴室裡有「小白熊」在洗澡 正面一曝光網直呼：太可愛！
怎麼有一隻小白熊在浴室裡洗澡！韓國一IG帳號日前分享一段影片，只見在浴室裡有一隻「小白熊」正背對鏡頭在洗澡，飼主一雙手在背後不停按摩，牠看起來既淡定又很享受，而網友一看本尊正面都直呼：「太可愛啦」！
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 16:36:23
原來這療癒的背影來自於韓國一隻可愛的比熊犬「Toto（토토）」，牠的個性溫柔又安定，一整身蓬鬆的白毛是牠最大的特色。Toto不僅脾氣好，洗澡也都乖乖配合主人，不吵也不叫，更不會隨意亂動，因此飼主經常分享牠療癒的洗香香畫面。
這天又到了Toto的洗澡日，只見牠乖乖地端坐在浴室地板上，右方還放了一盆洗澡水，飼主的一雙巧手在牠身上上下搓揉，一邊按摩一邊洗淨，有趣的是Toto頂著一頭白色泡沫，上方還出現兩個疑似「耳朵」的部位，背影看起來簡直跟一隻小白熊一模一樣！
先來看看這段影片～
網友看了影片都忍不住直呼：「太可愛了，跪求正面照」、「怎麼這麼冷靜啦」、「好想戳屁屁」、「只有我一直在等它轉過來嗎？」而飼主後來也分享另一段影片，果然本尊超級可愛，喜歡牠的網友可以去追蹤一下牠的IG喔！（編輯：陳珮瑜）