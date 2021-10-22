房市／南科人口紅利　LM特區剛需持續攀升外溢

根據科技部統計，過去10年南科從業員工人數大幅增加3成，由於目前廠商仍積極擴廠、招募新血，距離南科最近的LM特區居住剛需也持續攀升。在地房仲指出，無論租屋或購屋需求，都呈現供不應求，租屋及購屋族必須外溢至新市、善化舊市區，甚至更外圈的永康、安南、安平等區。
生活消費中心/綜合報導
2021-10-22 18:00:00
南科周邊原本多是農地，因應南科發展，其從業員工有居住及生活所需，訂定「台南科學工業園區特定區計畫」，將周邊農地劃分為A至O等15個開發區塊，並陸續進行開發。信義房屋南科店店長簡劭存表示，最先重劃的住宅區即為LM特區，主力產品屋齡多在10年以內，另因有容積及建蔽率限制，因此以透天產品居多，另有幾棟社區大樓。
根據統計顯示，今年7月南科從業員工人數達8萬2039人，較去年同期增加3771人，增幅近5%；若與科技部網站可搜尋到的最早一筆資料，也就是2011年11月時相較，更是大幅成長了31%。簡劭存指出，目前許多科技大廠仍持續擴廠中，園區周邊經常可見招募人才的廣告或布條，信義房屋10月份也到當地開設善化、新市首間分店，在在可見工作人口紅利十分龐大。
簡劭存舉例，當地有薪資待遇較高、在南科發展較久的工程師，有透天別墅換屋需求，亦有剛到南科的年輕工程師，希望鎖定套房或2房物件，由於工作人口多且需求多元，造就供不應求狀況，預估在新的重劃區完工之前，都會外溢至善化或新市舊市區，甚至永康、安南、安平等區。
強勁剛需同步推升價格。簡劭存說，目前LM特區內地坪20多坪透天，總價都需1500萬以上，10年內大樓單價約落在25萬上下，預售屋則出現3字頭行情。