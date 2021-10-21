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五倍券怎麼花才過癮？老饕秘笈：龍蝦堡尬上頂級牛排

▲飯店業者紛紛恢復自助餐聽內用。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲飯店業者紛紛恢復自助餐聽內用。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-21 16:51:13

隨著國內本土疫情趨緩、餐飲規定鬆綁，飯店業者也紛紛恢復自助餐內用，希望搶攻國人外食商機，六福萬怡推出「捕獲肉食系」主題，搭配五倍券等優惠吸引人氣，台北萬豪酒店則是推出炭烤波士頓龍蝦堡、舒肥低脂嫩雞襯時蔬串等主餐來吸睛。

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台北萬豪酒店人氣自助餐Garden Kitchen，在後疫情時代重新復出，不僅有千元有找的自助餐檯供選擇，還可以選購招牌炭烤波士頓龍蝦堡、炭烤美國牛小排襯風乾番茄燉飯、美國頂級石板丁骨牛排二十四盎司(四人份)、舒肥低脂嫩雞襯時蔬串烤、炭烤紐西蘭法式羊肩等主餐搭配自助餐檯。

▲台北萬豪酒店人氣自助餐Garden Kitchen，推出招牌炭烤波士頓龍蝦堡。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲台北萬豪酒店人氣自助餐Garden Kitchen，推出招牌炭烤波士頓龍蝦堡。（圖／記者劉雅文拍攝）
其中不少網友搶訂的招牌炭烤波士頓龍蝦堡，以彈牙可口的半隻波士頓龍蝦搭配香烤布里歐奶油堡，新鮮紮實的龍蝦肉，配上鬆軟可口的布里歐奶油堡堪稱絕配，甚至慶祝回歸10月31日前點用主餐，每人贈送「海味雙雄」極鮮生蠔及炙燒北海道干貝組一份，也難怪假日預定滿滿、一位難求。

▲台北萬豪酒店人氣自助餐Garden Kitchen，慶祝回歸10月底前點用主餐，每人贈送極鮮生蠔及炙燒北海道干貝組一份。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲台北萬豪酒店人氣自助餐Garden Kitchen，慶祝回歸10月底前點用主餐，每人贈送極鮮生蠔及炙燒北海道干貝組一份。（圖／記者劉雅文拍攝）
另一邊，六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」也在10月1日重啟營運，每周五、六、日，以及國定假日，提供午餐、下午茶、晚餐時段的全自助內用服務，這次特別以饕客們好評不斷的「捕獲肉食系」主題重磅回歸。

除了必備的美國頂級肋眼牛排、干貝、美國生蠔外，還有日式和牛握壽司、法式油封功夫鴨腿、義式生牛肉等各國肉食美味無限供應，也同樣引來一批搶訂潮，後疫情時代民眾報復性「外食」熱潮，又搭配五倍券、好食券等優惠，確實大大拉抬了餐廳人氣。

▲六福萬怡敘日全日餐廳推出「捕獲肉食系」主題，圖為日式和牛握壽司。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡敘日全日餐廳推出「捕獲肉食系」主題，圖為日式和牛握壽司。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」10月1日重啟營運。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」10月1日重啟營運。（圖／六福萬怡提供）
而且搭配振興五倍券，六福萬怡表示，在優惠活動期間(10/8~明年2/28)，只要持面額2000元的振興五倍券消費，即可享雙人敘日平假日午/晚餐優惠71折起，還能再加碼抽獎活動。


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