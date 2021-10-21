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氣死人不償命！「3星座」爆踩女友地雷　這位榮登冷戰王

▲三星座男易惹怒女友，總是讓對方氣得牙癢癢。（圖／取自Pixabay）
▲三星座男易惹怒女友，總是讓對方氣得牙癢癢。（圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 18:02:44｜2021-10-21 18:03:28

情侶之間有時候越吵感情越好，卻也有可能會吵架吵到分手，根據星座專欄《星座不求人》分享，這三星座男友，可是擁有把對方氣死的潛能，找起麻煩時，總是讓對方氣得牙癢癢，一起來看看你的另一半上榜了嗎？

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▲雙魚男在感情中，容易因為沒有安全感，而胡作非為。（圖／取自Pixabay）
▲雙魚男在感情中，容易因為沒有安全感，而胡作非為。（圖／取自Pixabay）
雙魚男

雙魚男一把年紀了，卻還是童心未泯，整天就想跟女朋友黏在一起，還特別愛吃醋！雖然有他的日常都是甜，但有時候人就是會想要有自己的空間，雙魚座卻非要拉著女朋友無時無刻在一起。

雙魚男在面對感情時，很容易有不切實際的幻想，得不到想要的安全感，就要開始胡作非為，當對方給出的反應，達不到他理想中的預期，他就會覺得是你不夠愛他。像這類的爭執，若是沒有把握好分寸，就會傷害到兩個人的感情，說白了雙魚男就是不能太寵他，全聽他的感情早晚出問題。

牡羊男

牡羊男在感情中。還真不是天真可愛的小綿羊，他萬一沒了熱情與新鮮感，就會開始找女朋友麻煩，當彼此很熟悉後，女友對牡羊男來說就是「自己人」，到時候他的本性就會暴露出來。

牡羊男的真面目就是，生活中不注重細節，特別容易讓人發狂，而且你越是順著他，他反而容易忘記你的好，再加上牡羊男吵架時，聲音又大氣勢又兇，關鍵是問題還總是出在他自己身上。所以和牡羊座談戀愛要守住底線，可以用恩威並施的方式，才能得到更好的回饋。

金牛座

金牛男是冷戰小王子，情感表達又被動又內斂，產生誤會還不愛解釋，甚至喜歡說反話，等兩個人矛盾越來越深，金牛男直接選擇冷漠，不說話、不討論、不解決問題，窩到角落裡打遊戲。

更氣人的是，大部分冷戰想要結束，都得是女朋友先他台階下，怪就怪在金牛心思太沉重，但同時心態又很悲觀，說難聽點就是牛脾氣，不撞牆不回頭，建議各位金牛男，吵架也好鬧彆扭也好，不要再一句話都不說了，否則女友只會更生氣！（編輯：鍾怡婷）

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