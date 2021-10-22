台北buffet最強霸主是誰？老饕推「2王者」：想吃等3個月
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽等；對此，就有網友好奇「台北最頂的buffet是誰」，貼文一出，老饕紛紛推「2王者」，直呼「想吃還得等3個月」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 07:48:25
該名網友在PTT以「台北最頂的buffet是哪間？」為題發文，表示他想知道在台北，哪一間buffet最好吃，而且也要有提供素食的餐廳，「素食餐點也不能太差」，「有沒有buffet大師來說說看？我媽吃素，救救我啦」。
貼文一出，掀起熱議，「個人覺得最強是南港萬豪」、「如果是20年前，是晶華」、「 晶華，其他新出來的都比不上這老字號」、「果然匯素食的」、「認真回，欣葉日式料理」、「君悅吧」、「美福很好吃啊，但是太貴」。
其中，「饗饗」和「旭集」則是受到最多網友推薦，「饗饗吧，剛開幕吃過，現在預約要3個月...」、「饗饗真的很高... 」、「旭集」、「饗饗不錯」、「旭集啦」、「饗饗下午茶超優」、「推饗饗。美福也好吃，但菜色真的蠻少的」、「饗饗的下午茶最超值，完全不隨便」。（編輯：郭佩蓉）