平價服飾之王是哪間？內行推「2強者」超無敵：便宜到哭
近年來服飾業吹起平價快時尚風潮，各大品牌也紛紛進駐台灣，搶攻小資、學生族群，同時也讓民眾有更多元的選擇；對此，就有女網友好奇「平價服飾之王」是哪一間，貼文一出，內行人紛紛喊「這2家」，直呼「便宜到哭出來」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 08:45:44
該名女網友在PTT以「誰才是平價服飾中的霸主」為題發文，表示自己最常買的就是Uniqlo，偶爾也會買GU出的聯名T-shirt，其他聽過但沒買過的品牌則有GAP、NET、GIORDANO、 H&M和CACO。
原PO接著說，「不知道ZARA算不算，但我覺得有點貴」，因此她也在文末發問「大家覺得平價服飾中誰才是霸主呢？應該還有很多沒提到，歡迎分享，我是投UQ一票啦」。
貼文一出，掀起熱議，「50%」、「女性選OB，其他牌沒人能打」、「無印良品」、「GU最好看」、「lativ吧，而且app做的真的不錯」、「我只穿HANG TEN」、「GU，沒了」、「GIORDANO用料不錯」、「思夢樂啊，折扣殺很大，便宜好穿」。
其中，「Uniqlo」和「NET」則受到最多網友推薦，「秒選NET又不貴，又會做公益」、「NET，沒有之一，結案」、「唯一推net ，會把盈利一部分回歸社會，讚」、「目前在台灣看起來是UQ，不過NET良心企業」、「Uniqlo稱霸」、「我都穿NET過季商品，就真的無比便宜..如果UQ是平價標準，NET大概是貧價」、「以台灣市場來說是UQ，沒有之一」、「NET啊，過季紅標兩件便宜到哭」、「UQ，然後是NET」。（編輯：郭佩蓉）