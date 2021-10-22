抽到藝FUN券卻不能用？簡單「1關鍵」很重要 網笑翻
文化部於20日公布藝FUN券第二周抽籤結果，隨著越來越多人中獎，大家紛紛開始研究使用方法，就有名女子近日前往店家消費，在結帳時無法順利點開APP中「出示付款碼」的選項，著急上網詢問原因，經網友提醒才得知自己漏了「最關鍵的一點」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 12:12:21
文化部搭配振興五倍券發行的藝fun券，第二周抽籤結果於20日出爐，數位券得獎者身分證末兩碼是78、00、39、22、61、23、15，紙本券則為37、76、31、06、51、65、81，結果總計全台有60萬7834人抽到數位券，15萬2525人抽到紙本券。
原PO抽到數位券後，在臉書社團《●【爆系知識家】●》發問「請問有人知道為什麼我的藝fun券 APP沒辦法點"出示付款碼"嗎？上禮拜抽到藝fun券，昨天去兌換卻沒辦法使用？」熱心網友立刻點出最簡單的關鍵「使用期限：2021/11/10～2022/04/30，現在還不能使用」。
另外網友提醒若需查詢可使用的店家名單可依照以下步驟「下載藝fun券NEXT的app，填寫完中籤的個人資料後，app底下有個電子地圖，點進去，再點右上方（藝文店家），灰色區塊內輸入妳的住家附近或是想去的地點，就會出現紅色標記，就是藝fun券能使用的地方」。（編輯：李惠婷）