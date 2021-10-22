泡麵還能怎吃？達人曝「神級吃法」飽足感爆棚 老饕秒懂
台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光；對此，就有一名女網友分享自己吃泡麵的「神級吃法」，不僅心靈滿足，就連飽足感也爆棚，貼文一出，老饕秒懂。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 12:20:03
該名女網友在臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》發文，表示自己最近在吃脆麵（乾麵）時，老公問她「妳在幹嘛，妳幹嘛泡開水」。
豈料她一聽簡直傻眼，「什麼？你小時候沒這麼吃過嗎」，原來原PO將脆麵捏碎，一口接著一口吃，留到最後一兩口時，就拿去「泡熱開水」，「一包兩吃的概念，剩下的胡椒鹽熱熱喝很舒服，乾麵吃完吃泡麵，整個是大滿足＋飽足感，懂不懂啊」。
貼文一出，老饕秒懂，「我小時候會這樣，因為家裡很少買泡麵」、「讀國小時學校規定每個人都要帶手帕手紙衛生紙跟水杯，我們會用塑膠水杯或是小鋼杯泡捏碎的科學麵，好吃喔」、「這樣好吃欸」、「脆麵就是要這樣吃」、「有這麼吃過」。
另外，也有還沒試過的網友表示，「我沒這樣吃過耶！小時候家裡不買泡麵，一年裡吃泡麵的次數屈指可數」、「好酷！我認真沒試過」。（編輯：郭佩蓉）