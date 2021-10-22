試用期想離職遇熱情主管！她進退不得 網揭「超狂解法」
工作不僅是為了生計，更為找到生活中的目標與成就，遇到更適合的環境時難免想離開。有名網友就在試用期間得到了新的工作機會，想提辭職時卻因為個性熱情的主管難以開口，發文求救後竟有人分享了一個「超狂解法」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 14:44:26
原PO在Dcard上以「本來下午想提離職結果⋯⋯」為題，說明自己在公司工作一個半月，目前是試用期，但因為得到其他的工作機會打算離職，原計畫當面與主管聊聊，沒想到還沒說出口，當天下午主管就熱情地將她介紹給所有同事，甚至還請大家喝飲料。在這狀況下她進退兩難非常尷尬，故發文詢問網友「請問我應該照原計畫今天提嗎？ 還是明天或下星期一會比較好呢？」
文章一出網友們紛紛留言「老闆已經預測你的預測」、「我也有遇過這樣的情況，覺得不適合想提離職，結果下午也是認識一輪，請喝飲料⋯我還是拖了兩天才提」、「不對啊，試用期提離職本來就不用預告，當天提可以馬上走啊，我是覺得早點提比較實在，拖下去只會越來越尷尬，我昨天剛拿到offer，我今天也要去提離職了」。
其中有名網友提出了最狂解法「我上一份工作直接跟主管說我要回鄉幫忙種田，結果隔幾天跟大主管在外面抽菸，他突然跟我說
聽說你要回家種田啊？」、「我們同事也用這理由離職，時隔半年（新工作試用期沒過），就說種完了要回來」。（編輯：李惠婷）