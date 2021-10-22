前同事急問地址「拿1千」！臉綠理由曝光 網揭暗黑真相
朋友之間談到金錢的事都很容易傷感情，更何況連朋友都不是的前同事？有位女網友抱怨一位只一起共事過4天的前同事，突然傳訊過來說「妳家地址給我」，然後就說要「拿1000」讓她看得一頭霧水，掀起網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 14:37:01
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，直呼「現在借錢的人，講話都比較大聲嗎？」接著分享了自己與對方的對話截圖，只見原PO先狐疑表示「你是不是記錯人？我沒有跟你約逢甲吧。」對方則回說「我去豐原找妳，妳家地址給我。拿1000。」原PO傻眼詢問，「我有欠你錢嗎？什麼拿一千，莫名其妙」，對方這才解釋，「跟妳借1000，不是欠我錢啦」。
原PO透露對方是2019年曾一起共事的同事，只工作4天就沒做了，應該是透過工作群的LINE群組加好友，哪知道一聯絡就是要來「拿一千」，讓她超級疑惑，更直言對方跟「你台中朋友借不是更快嗎？」
網友則紛紛留言回覆說，「態度那麼差...講得好像理所當然」、「傻眼還有這樣要錢的」、「給他豐原派出所的地址」、「好像欠他一樣的口氣」、「借錢像討債一樣」。
而為何要特地來找人在豐原的原PO借錢，網友一致認為「因為根本沒想要還錢啊」，「鐵定不會還的」、「根本沒打算還，所以不說借，說是拿無誤」、「連相處四天的同事都要借錢，這種人不會還的」。（編輯：倪浩軒）