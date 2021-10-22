「私菸案」吳宗憲提告討9797條煙、索賠708萬 判決出爐
前年國安局特勤人員利用總統專機出訪的機會夾帶私菸，共帶了9797條菸品，逃稅818萬餘元，引發軒然大波，時任國安局少校的吳宗憲對財政部關務署提起行政訴訟，要求討回他遭扣押的菸品，由於超出保存期限，提出損害賠償708萬4000元，台北高等行政法院21日表示，沒有理由，判決駁回。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-22 14:36:05
108年7月22日吳宗憲隨總統出訪專機返國入境，吳宗憲打算憑藉元首行李免驗及禮遇程序，將未稅的9797條菸，從管制區移運至課稅區，涉未向海關申報而運輸私菸，違反菸酒管理法，9797條菸遭查扣以保全證物。
今（110）年6月吳宗憲6月已被依《貪污治罪條例》重判10年4月徒刑，不過，吳宗憲在去（109）年3月23日請求台北關發還扣案菸品，關務署以全案尚在司法程序為由退回申請，隨後也將吳宗憲提出的異議駁回，吳宗憲不服再提訴願及行政訴訟。
台北高等行政法院在21日表示，審理後認定吳宗憲的菸品因為涉及違反《菸酒管理法》、《海關緝私條例》，台北關可以行政扣留，對吳宗憲退回申請、駁回異議均無違誤，吳宗憲無理由提出不服，請求關務署函示台北關給付害菸品過期的賠償708萬4000元也無理由，判決駁回，可上訴。