今年冬天冷不冷？專家：只看反聖嬰不夠 北極震盪是關鍵
《NOWnews今日新聞》日前報導「今年冬天會很冷？氣象專家提醒：『反聖嬰』現象值得留意」，今年冬天是否會很冷成為民眾近期關注的討論話題之一，甚至傳出有人開始搶購暖暖包。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，即使反聖嬰現象發生也不代表台灣冬季一定會偏冷，關鍵還要看「北極震盪」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 16:07:37
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（22）日在臉書發文表示，最近很多人在台灣今年冬天會很冷的消息，「不過事實上真的是這樣嗎？甘安內？」天氣特急表示，「根據最新的氣象研究指出，反聖嬰跟台灣冬季溫度，關聯不大。雖然反聖嬰可能會讓台灣附近的東北季風較往年強勢，但是東北季風會不會帶很冷的空氣來台灣，這個要看北方冷氣團的臉色，而不是位於南方的反聖嬰現象所主導。」
天氣特急強調，「台灣冬季會不會偏冷，不能只觀察南方的『反聖嬰現象』，必須連北方冷氣團的活躍程度都要考慮，這個跟『北極震盪』比較有關係。」並預期今年冬天仍會像往年一樣出現暖交替的狀態，有時候會有強烈大陸冷氣團，甚至寒流出現，不過也會有相對較暖的時期，民眾一定要隨時注意氣象預告，做好保暖措施。
其實中央氣象局日前也有發佈一份「聖嬰展望」的報告，認為目前印度洋及太平洋近赤道的海溫略帶反聖嬰特徵，有發展成反聖嬰現象的可能，但還要觀察，而即使反聖嬰發展，預期強度也較不顯著。而氣象專家吳德榮也在「三立準氣象・老大洩天機」直言，並不是每次反聖嬰現象發生台灣冬天就會冷，以目前氣象科技還無法肯定今年冬天會很冷。（編輯：倪浩軒）