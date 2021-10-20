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今年冬天會很冷？氣象專家提醒：「反聖嬰」現象值得留意

▲有專家指出今年冬天有發展成反聖嬰現象的趨勢，值得留意。圖為大屯山降雪的資料照片。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.08）
▲有專家指出今年冬天有發展成反聖嬰現象的趨勢，值得留意。圖為大屯山降雪的資料照片。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.08）

編輯中心/綜合報導

2021-10-20 13:06:57

近日全台降溫有感，資深氣象主播李富城今（20）日提醒大家「今年冬天會很冷」，氣象專家彭啟明也認為目前東太平洋靠近赤道附近海域的海溫較低，今年冬天有發展成反聖嬰現象的趨勢，帶來的氣象變化值得留意。

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李富城在個人YouTube頻道播報氣象時，特別提醒民眾「要特別注意，今年冬天會很冷」。而氣象專家彭啟明昨（19）日也在臉書發文表示，「各國氣象機構近期都相繼提出目前東太平洋靠近赤道附近海域的海溫較低，有持續在今年冬天發展成反聖嬰的趨勢，但對於強度仍有些不確定性，有的預測和去年冬天相近，有的較弱，有的偏強。通常若是很顯著的反聖嬰，會讓東亞的冬天，冷高壓較為活躍，很容易有冷空氣南侵，發生的頻率較高，有時也讓台灣的春雨變少，去年到今年上半年就是類似的情境，這是我們必須要值得留意的」。

美國氣象預報中心（CPC）在上週4便發布預測，認為今年冬天出現反聖嬰現象的機率高達87%，可能會讓進一步推升全球原物料的價格，因為氣象異常會在某些特定地區帶來乾旱、在另一些地區帶來暴雨成災。

▲中央氣象局日前預期反聖嬰強度較不顯著，對台灣的影響仍有待評估。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
▲中央氣象局日前預期反聖嬰強度較不顯著，對台灣的影響仍有待評估。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
不過我國中央氣象局15日也有發佈一份「聖嬰展望」的報告，認為目前印度洋及太平洋近赤道的海溫略帶反聖嬰特徵，有發展成反聖嬰現象的可能，但還要觀察，而即使反聖嬰發展，預期強度也較不顯著。（編輯：倪浩軒）

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