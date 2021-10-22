藍皮解憂號遭爆車體傾斜　台鐵：安全無虞

台灣鐵路產業工會今（22）日上午召開「普悠瑪3周年、鐵路仍不安全」記者會，會中透露即將於明日首發的藍皮解憂號列車，有車體傾斜問題，台鐵接獲通報3個月卻遲未改善。對此，台鐵今日下午也發布新聞稿表示，經試車及試運轉，可確保行駛安全無虞。
記者張志康/綜合報導
2021-10-22 16:49:54
台鐵工會在會中提出6大訴求，包括台鐵設備改善要即時、安全管理要優化、監理機制房黑箱等，並發表公開信向總統蔡英文質疑：「當基層碰到問題向上反映時不能解決，等到發生事故之後責任又基層自己擔，主管仍升官，蔡總統覺得合理嗎？」
台鐵工會指出，藍皮解憂號即將於明日首航，卻有車體傾斜問題，現場同仁反映，藍皮解憂號試航後量測發現車體傾斜，行進之間，車體重力分布不均，會造成過度搖晃，引發行車安全疑慮。
對此，台鐵局下午發布新聞稿表示，藍皮列車係由不同型式車廂編組而成，其中TPK32200型與TP32800型側板下緣構造不同，32200型式為斜邊，32800型式為直邊，停在月台時產生車身不對齊之現象，容易造成有車體傾斜之錯覺。查所有藍皮車廂於本次整修工程之車輛走行部分、轉向架、連結裝置等均做完整檢修，經出廠完工檢查，檢查結果各項尺寸量測，全部符合檢修規章規定，且經過出廠試車及多次試運轉通過，可確保行駛安全無虞。