男掏500買玉蘭花！女友嗆「根本白X」 對話曝光網全戰翻
在台灣街頭行駛時，經常能看見年邁長輩不顧危險，在車陣中穿梭叫賣香氣馥郁的玉蘭花，不少駕駛會看這些長輩辛勞在等紅燈時搖下車窗購買，但也有駕駛認為這種行為相當危險，日前就有名網友分享在路上遇到賣玉蘭花的老伯，於是一口氣花了500元購買，卻被前女友罵他是白癡，完整經歷曝光後也掀起網友戰翻討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 19:58:06
這名男網友日前在臉書社團《爆廢公社》無奈表示，自己日前和前女友分享了他做的善事，當時自己掏出500元大鈔給路邊的老伯買玉蘭花，希望能藉此幫助對方，沒想到和前女友的對話過程中，對方卻怒轟他「你根本是白痴，你以為是在做善事，你自己都養不活！」
這就讓原PO有些傻眼，回想起與前任交往的日子，自己也付出不少心力、金錢在對方身上，就連只是要對方還他5千元就被指控「我害你沒有工作」，種種「三觀不合」的情況如今想想也讓他慶幸還好已經分手了，否則再繼續下去自己才連錢都沒有了。
不過對話紀錄曝光後，反而掀起兩派網友針對女友的說法進行論戰，有網友就認為原PO的善舉不該被責怪「如果這世界上的人都跟她一樣冷漠的話，就沒救了」「她的意思：你的錢只能給她花不能給其他人，而且也不能討回去」、「該慶幸只有半年就看清」。
但也有網友認同女方說法，紛紛留言表示「如果真的像她所說，自己養不活的話確實...」、「她說你自己都養不活了，表示你並沒有財富自由而且有可能是連生活都不好過那這樣，如果真的要做善事可以往其他方向，不一定是錢」、「可憐之人必有可恨之處，她講得沒錯，自己都養不活還要你的禮物？」。（編輯：楊智傑）