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毛孩食療指南！中獸醫列「好食物名單」　吃得開心又強壯

▲跟著中獸醫列得好食物名單，讓毛孩吃得開心又強壯。（示意圖／Pixabay）
▲跟著中獸醫列得好食物名單，讓毛孩吃得開心又強壯。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 09:24:08｜2021-10-23 09:41:27

當我們想調養身體時，有時候會選擇漢方食補，相對天然、溫和，回歸到中獸醫毛孩的食療與人類的中醫食補理論也相同嗎？

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★食療的起源，以及中醫在食療的基礎是什麼？

在古代周朝三禮中，就有所謂的獸醫，東漢醫聖張仲景的傷寒雜病論中，也提到當歸羊肉湯使用食療進行補血，而動物食療在魏朝時期就已經有讓馬開始使用。

中醫食療原理是以讓體內達到平衡為基礎，體內缺少的元素用食物補充，過多的就捨去，讓體質可以維持平衡。

★依據動物狀況，提供能平衡身體狀態的食材

中醫會依照食材的性跟味作為區分，並依照體質搭配所需要的食物，將味道分為酸、苦、甘、辛、鹹，而每個味道能幫助改善的症狀及緩解的疾病各有不同。

酸味食物(山楂、醋)：多汗、久咳、頻尿、脫肛、拉肚子

苦味食物(苦瓜、芹菜)：皮膚有濕、通便、乾咳或氣喘問題

甘味食物(南瓜、山藥、蘋果)：止痛、緩急

辛味食物(薑、薄荷)：散寒 

鹹味食物(海藻)：軟堅散結、通便、去瘀、化痰

▲基本上狗狗及貓咪能吃的食物是一樣的。（圖／Pixabay）
▲基本上狗狗及貓咪能吃的食物是一樣的。（示意圖／Pixabay）
★狗狗和貓咪能吃／不能吃的食物一樣嗎？

基本上狗狗及貓咪能不能吃的食物是一樣的，千萬不可以吃的食物為：洋蔥、巧克力、酒精、葡萄、楊桃，而需要吃的食療食物主要需依毛孩表現出的証來進行評估。

舉例來說：毛孩摸起來熱熱，一直哈氣喝水，這時就需要食用寒涼食物，如果毛孩摸起來體溫涼涼的，測量體溫大概在36度多，這時就可以使用溫補。

★一般飼主畢竟不是寵物營養師，所以飼料或餐包對毛孩來說可能是最方便、營養攝取最均衡的選擇。可否以中獸醫的觀點，教大家如何選擇飼料或餐包的成分？

當飼主不確定毛孩的體質屬性，可以選擇中性食物給毛孩食用；如果毛爸媽們偶爾讓毛孩吃點鮮食，需要把握避開禁忌食物即可，但如果希望能將鮮食當主食的話，仍需要與獸醫師討論挑選適合的食物喔！

如果飼主是以飼料為主的話，因飼料成分仍有肉的成分，建議仍依照毛孩的體質進行挑選，以下整理常見的肉類屬性：

牛肉屬於中性，不了解毛孩屬性的可以食用，主要可幫助體內補氣，但是，要注意須將油脂去除後再給毛孩食用 

羊肉屬於溫性，熱性體質不適合食用，寒性體質的毛孩可以食用，主要可幫助體內補氣。

魚肉屬於涼性，鮭魚、鱒魚、鮪魚可以幫助體內補氣。

▲邀請到獸醫師許俊隆親自講解食療問題。（圖／PetTalk提供）
▲邀請到獸醫師許俊隆親自講解食療問題。（圖／PetTalk提供）
但是要溫馨提醒各位毛爸媽們，雖然已經依照毛孩體質選擇各種適合的食材，但是，食材搭配的比例與每天所需吃的量也是很重要的，若要將鮮食當作主食的毛爸媽們，仍是要與獸醫師進行討論後才可以喔。

雖然為毛孩下廚料理鮮食有很多的樂趣，但請一定要注意食材的挑選以及營養均衡，毛孩每天需要攝取的營養非常多，如果毛爸媽們沒有太多的把握，建議還是要乖乖吃飼料~因為給毛孩正確且均衡的營養還是最重要的！

完整內容請聽 Pettalk Podcast EP35：https://reurl.cc/Gb5LAG

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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