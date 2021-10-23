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動物攝影師在樹下午睡　獵豹饋頭：不介意當枕頭吧？

▲獵豹竟然跑來與攝影師一起午睡！（圖／翻攝自Youtube@Dolph C. Volker）
▲獵豹竟然跑來與攝影師一起午睡！（圖／翻攝自Youtube@Dolph C. Volker）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 10:58:04

很多人認為野生動物攝影師很辛苦，因為必須忍受風吹雨淋以及獨自工作的孤寂，才能拍到令人讚嘆的作品。但來自美國的一位攝影師很幸運，因為他不僅能拍到精彩鏡頭，還能與野生動物交朋友，甚至一起「午睡」！

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▲攝影師道爾夫一頭栽進獵豹的世界（圖／FB＠The Cheetah Whisperer）
▲攝影師道爾夫一頭栽進獵豹的世界（圖／FB＠The Cheetah Whisperer）
野生動物攝影師道爾夫Dolph C. Volker原本有一隻心愛的狗狗，但是自從牠過世後，道爾夫非常悲傷，決定將自己的餘生奉獻給動物，便利用假期與積蓄，先到南非一間專門保護獵豹以及其他瀕危動物的庇護所擔任志工，沒想到卻讓他一頭栽進獵豹的世界！起初他有點害怕這些大貓的接近，但漸漸發現只要有耐心與愛，這些被保護的獵豹也能跟人類成為好朋友。

▲母獵豹Eden將道爾夫視為「自己人」並舔他的臉！（圖／翻攝自Youtube@Dolph C. Volker）
▲母獵豹Eden將道爾夫視為「自己人」並舔他的臉！（圖／翻攝自Youtube@Dolph C. Volker）
▲動物攝影師在樹下午睡　「大貓」：不介意參一咖吧！
▲動物攝影師在樹下午睡　「大貓」：不介意參一咖吧！
某天當他在樹下乘涼準備午睡時，一隻名為Eden的母獵豹悠閒地走向他，沒多久居然開始呼嚕並且躺在他身邊，儼然就把他當作同類還不停舔舐他的臉！道爾夫很榮幸能被Eden視為朋友，於是也放輕鬆與牠躺在一起午睡，漸漸地他們熟悉了彼此，一人一大貓就這樣經常躺在一起午睡！

▲道爾夫希望所有人都能看見獵豹美好的一面！（圖／FB＠The Cheetah Whisperer）
▲道爾夫希望所有人都能看見獵豹美好的一面！（圖／FB＠The Cheetah Whisperer）
從來不知道獵豹是如此特別的道爾夫深深愛上了這個美麗動物，因此開始花更多時間與精神去推動保育獵豹的計畫，成立基金會拯救類似的大貓，希望大家都能看見牠們美好的一面，並且一起參加保護牠們的行動，不要讓牠們與其他大貓面臨絕種的危機！（編輯：陳珮瑜）

來看看攝影師與獵豹一起午睡的影片，簡直就像是大隻家貓啊！


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