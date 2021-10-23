怕生浪貓每天上門討飯突消失 幾周後竟等門送上驚喜包！
這隻虎斑野貓即使相當怕人，還是願意改變自己，勇敢走近一向害怕的人類，只為給孩子最好的生活，母愛真的好偉大啊！美國洛杉磯有一隻虎斑浪貓，牠應該是從小就在街頭生活的，對所有人的警戒心都非常重，即使已經被附近一名好心女子連續餵了好幾個月，依然不敢對她太親近，深怕自己會受傷害，所以即使她和貓咪動保組織Alley Cat Rescue嘗試過各種人道捕捉的方式，他們依然沒有辦法順利捕捉到牠，為牠結紮並給牠更好的照顧。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 11:42:01
雖然這隻虎斑貓不喜歡靠近人，但還是每天會到這名女子家報到討飯吃，然而有一天牠卻突然消失不見了！連續好幾周她都不見牠的蹤影，心裡非常擔心，還好有天虎斑貓又重新現身了，而這次還帶了一窩可愛小奶貓來，看著牠的堅定眼神像是在說：「我相信你，一定要好好幫我照顧牠們喔！」
得到貓媽媽的信任讓女子非常開心，沒幾天時間不只小奶貓們個個被養胖了，貓媽媽也得到良好的照顧，順利結紮和植晶片，動保組織說：「貓媽媽非常聰明，雖然很怕還是願意相信我們能給牠幫助，多年來這隻母貓都會生出一窩窩的小貓，我們很高興這是最後一窩了，牠也能夠在這裡得到最好的照顧了！」小貓們很快適應在中途家庭的生活，要不就是熱情地對人喵喵叫，要不就是四處搗蛋，一刻不得閒，因為在舒適的環境下長大，牠們都長成愛撒嬌的可愛貓咪，未來牠們也會一一開放領養，希望能找到幸福的家！（編輯：李家慧）