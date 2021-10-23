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超商微波爐「神秘按鈕」能按？內行揭真相：一堆人不知道

▲原PO表示她到超商想使用微波爐加熱午餐，竟發現很多人不知道這顆神秘按鈕「0號按鍵」可以按。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示她到超商想使用微波爐加熱午餐，竟發現很多人不知道這顆神秘按鈕「0號按鍵」可以按。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 12:40:03

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，且提供多種服務，相當方便；不過，就有一名女網友發文，表示她到超商想使用微波爐加熱午餐，竟發現很多人不知道這顆神秘按鈕「0號按鍵」可以按，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「超商微波爐的0號」為題發文，表示公司附近的超商，每到中午就會出現排隊人龍，店家為加速結帳作業，就採取自助微波，「今天往常一樣結帳完陪著隊等微波，看著前面的人站在微波爐前面猶豫不決，聽到她問身旁的同事『便當上面是0，那我要按幾號啊』」。

「我聽到我都無語了」，原PO說，微波爐上面明明就有0，就在9的後面，為何不照著按就好，「結果那個人的同事竟說『不知道欸，要不要按9+2』」，結果他們還真的這樣按，讓原PO簡直傻眼「雖然熱出來都是熱的沒錯，但這種事情為什麼多此一舉？剛好我買的便當就是要按0，我就走過去按0，聽到他們默默說『原來可以按喔』」。

▲原PO在《Dcard》發文，表示超商微波爐的0號是可以按的。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO在《Dcard》發文，表示超商微波爐的0號是可以按的。（圖／翻攝自《Dcard》）
這也讓原PO超無奈「不然咧，難道是裝飾用的嗎」，並在文末表示，商品上建議按多少就按多少，也因為因為自己聽了、看了很多次，竟然有很多人不知超商微波爐的0號是可以按的，才想發文告訴更多人。

貼文一出，掀起熱議，「其實我做超商前也不知道0可以按」、「自助式的話，感覺不多人知道這件事也蠻合理的，哈哈」、「我只想說，0是最熱的，一堆客人以為0是最低的，還罵說：阿按那麼少，是要讓我吃冰的嗎？氣死」。

其中，也有一名內行網友表示「超商微波爐的0-9是將參數設定簡化後的結果，由於各類食品在微波爐的功率、時間參數各不相同，因此為了減低操作人員的負擔，將各種食品參數統合，取個近似值，創造出0-9號的參數標準來對應到整間超商所有的食品，對操作人員來說只要記得按幾號即可」。（編輯：郭佩蓉）

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