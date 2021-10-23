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誰抹油在二哈背上？小貓伸短腿攀爬手狂滑　一臉氣噗噗

▲二哈背上像抹油，小貓伸短腿攀爬手狂滑。（圖／Twitter帳號：b09a2032c）
▲二哈背上像抹油，小貓伸短腿攀爬手狂滑。（圖／Twitter帳號：b09a2032c）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 14:11:59

怎麼爬不上來呢？小貓與大狗的組合是許多人的心頭好，尤其看到狗狗溫柔對待貓咪的畫面總讓人倍感溫馨，而日本網友就時常分享自家哈士奇與小貓相處的影片，其中一支是貓咪試圖爬上二哈的背，卻不知為何小短手瘋狂滑開，因此露出了「氣噗噗」的表情。

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▲哈士奇與貓咪相處良好，非常喜歡膩在一塊。（圖／Twitter帳號：b09a2032c）
▲哈士奇與貓咪相處良好，非常喜歡膩在一塊。（圖／Twitter帳號：b09a2032c） 
哈士奇的名字叫「小雪（ユキ）」，是位約五歲多的大姐姐，性格溫柔穩定，網友家的貓咪都非常喜歡與牠相處，有時甚至會偷襲，趁小雪不注意時狂聞牠的大腳腳。而其中一隻喜歡黏在小雪身旁的貓咪就是今天的主角小虎斑，小虎斑年紀尚幼，在10月中才剛剛從奶水中畢業，開始能嘗試吃點可口清脆的飼料。

▲躺在小雪肚皮中間的小虎斑。（圖／Twitter帳號：b09a2032c） 
▲躺在小雪肚皮中間的小虎斑。（圖／Twitter帳號：b09a2032c） 
這天小雪躺在門和籠子的角落，而小虎斑躺在小雪身體和牆角的小小夾縫中，影片中能看到牠正移動著小短腿，試圖攀上小雪的背，但不知是不是毛髮保養得太好、太滑順，小虎斑的腿一踏上背就「咕溜」滑開，不斷嘗試又失敗的狀況下，牠露出了氣噗噗的認真表情。

▲小虎斑：我怎麼卡在這？？（呆）（圖／Twitter帳號：b09a2032c）
▲小虎斑：我怎麼卡在這？？（呆）（圖／Twitter帳號：b09a2032c）
▲小虎斑：為什麼上不去啊啊啊！（怒爬）（圖／Twitter帳號：b09a2032c）
▲小虎斑：為什麼上不去啊啊啊！（怒爬）（圖／Twitter帳號：b09a2032c）
有志「貓」事竟成，小虎斑最終如願爬上小雪的背，我們溫柔的哈士奇姐姐也憐惜地親了牠幾口，非常溫馨。網友們回覆「好像龍貓電影裡爬龍貓那幕！」、「小喵喵好可愛」、「這毛是抹油了吧」、「小雪保養得很好喔 」。（編輯：李惠婷）

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