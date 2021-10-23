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買新貓窩喵竟秒捧場？奴才秀「心痛畫面」騙自己：牠喜歡

▲買新貓窩愛喵竟秒捧場，奴才秀「心痛畫面」騙自己牠喜歡！（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）
▲買新貓窩愛喵竟秒捧場，奴才秀「心痛畫面」騙自己牠喜歡！（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 14:48:24

這世界上真的有愛貓窩的貓嗎？貓奴的一大習性是逛街時原預計要買自己的東西，但逛著逛著手上不知不覺就一堆貓咪用品，而可愛的貓窩更是奴才榜上有名的手滑物。可相較於熱情的人類，貓咪的想法大相逕庭，就有名日本網友在家具店買新貓窩回家，雖然貓咪看到後的確立刻衝了過來，但牠們的目標卻跟奴才想得完全不一樣！

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▲網友家的兩隻小可愛。（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）
▲網友家的兩隻小可愛。（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）
這名網友在近期飼養了兩隻年約五個月大的貓咪，白色的貓咪是妹妹「姆醬（むーちゃん）」，另一隻則是虎斑弟弟「Shima醬（しましまぼーくん）」，出生兩個月後立刻被送到奴才身邊，好在兩隻貓咪都個性大方、不怕生，初次踏進家中就勇敢地嗅聞走出，一點都不害怕！

▲Shima醬：這以後就我家了！我怕誰？（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）
▲Shima醬：這以後就我家了！我怕誰？（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）
這天奴才在逛宜得利時看到一個很適合愛貓們的貓窩，衝動下即刻用塑膠袋裝一裝買回家，待飼主興奮地把貓窩擺在地上，而Shima醬聞聲前來，立刻躺了上去，但牠選定的目標卻不是熱騰騰的貓窩，而是放在一旁待丟垃圾桶的塑膠袋！奴才將這幕拍下後上傳Twitter，並留下一個自欺欺人的附註「牠很喜歡我在宜得利買的貓窩欸」。

▲Shima醬：我確實很喜歡，但喜歡的是塑膠袋！（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）
▲Shima醬：我確實很喜歡，但喜歡的是塑膠袋！（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）
▲姆醬也來了個Double kill！（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）
▲姆醬也來了個Double kill！（圖／Twitter帳號：bomubomu_bom）
為這種樂觀的精神獻上一百分的敬意！網友們也回覆「我懂我懂，養貓的大家都懂」、「該組一個被拋棄的貓窩自助會QQ」、「還有紙箱啦，都是貓窩的競爭對手」、「唉！皇上的心好難揣測啊～」。（編輯：李惠婷） 

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