天氣冷堅持吹冷氣！男抖「理由」 全場臉綠：下個月慘了
最近台灣天氣受到東北季風影響，不僅陰雨綿綿，溫度也一路下滑，冬天即將來臨的意味濃厚，一撇過往12月還要吹冷氣的經驗，不少人都已經不開冷氣，不過，近日卻有網友表示自己現在仍然有在開冷氣，其原因引發不少迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 16:39:53
原PO在臉書社團「台灣冷凍空調大聯盟」貼文指出「最近天氣真的變好涼，台北地區一口氣就降到20度，每天早上就覺得好冷，我自己個人作法是把冷氣打開到27度，然後門窗緊閉，這樣不就是會溫暖一點，有沒有人這樣開？」
貼文一出，網友紛紛回應「小姐.....你的冷氣沒暖氣的話，只有送風......」、「只有冷暖氣機有這功能，不然設定溫度大於外面，只會送風」、「這樣只有送風啦，怎可能比較暖」、「只有送風的話，你下個月帳單就糟了」、「再次強調....室外溫度比較低的話，冷氣沒有平衡功能，只有冷暖氣機有」。
而對於網友的做法，利用冷氣調節溫度一事，NOWnews先前也在去年訪問過從事冷氣行業9年的莊師傅，他表示，一般正常情況之下，如果室內溫度是26度冷氣開27度的話，壓縮機並不會啟動，只會呈現送風或者除濕的狀態，除非你買的是冷暖氣機，才會依照你調整的溫度使室內溫度改變，不然冬天就是單開暖氣機即可，以免浪費電。（編輯：張嘉哲）