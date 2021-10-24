以為貓咪尿不出來生病　獸醫竟說出奴才崩潰的事實！

貓咪是一種很能忍痛的動物，身為專業的奴才都知道只要主子不對勁就一定要馬上送醫檢查。日本一位鏟屎官最近發現家裡的貓砂盆裡都沒有尿，擔心愛貓是不是尿不出來或是健康出問題帶牠去獸醫院檢查，但萬萬沒想到居然讓她帶著崩潰的事實一路回家……
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 06:28:00
推主表示她到目前為止都還沒有找到貓咪到底尿在哪裡，於是有網友回應：「是因為不滿意現在的廁所嗎？」、「我家也常發生，在大掃除時發現整攤尿跡令我崩潰大叫！」、「我家老貓也會，可是牠更厲害的是會尿在浴室排水孔，完全不留痕跡」、「我家主子兩天沒大便，但獸醫檢查說牠明明就有，回家後才發現放在和式角落的火盆裡有屎！」，意外發現原來也有許多鏟屎官遭受一樣的經歷！只是還有另外一種狀況也讓飼主哭笑不得……
這則貼文引發許多網友討論，有人也留言說：「我的貓咪也是看起來吃膩了沒食慾，但不管牠牠就會自己乖乖去吃了～」、「我家的貓在吃的時候要不斷哄牠才肯吃一點，但有一天太忙無法管牠，發現牠竟然大口大口吃，原來根本不是食量小而是要撒嬌！」、「我家小孩要抱到腿上親手餵才吃，結果某天牠趁人不注意時猛吃乾乾，被發現時還森七七！」、「我的貓很假鬼假怪，有一隻後腳走路時會跛，但有時候跛的腳會換邊！」，這才發現原來毛孩在求關注時也會裝病啊！但是即使如此貓咪有異狀時還是先讓醫生檢查過比較保險，畢竟裝病總比真的生病來的好啊！（編輯：陳珮瑜）