小貓討厭人類狂噴氣　耐心親訓的轉變令人跌破眼鏡！

一隻8週大的小貓被獲救後，原本超級不親人、對人類有百分之百敵意，經過好幾個月的親訓以及培養信任的過程，終於讓牠卸下心防，變成一隻非常愛主動撒嬌的貓咪，這當中的種種轉變讓救牠的男子也覺得相當不可思議！
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 07:43:00
一名來自FlatBush Cats貓咪救援機構的男子從木材堆裡救出好幾隻僅8週大的小貓，Franny是其中一隻，由於救援當下他被迫以雙手抓貓，導致牠對人的手產生極大敵意，讓親訓化過程面臨種種困難。在第一週時牠完全躲在縫隙中，只要有人接近牠就立刻發動攻擊，好在牠沒有拒絕食物的誘惑，即使不斷哈氣但身體仍然很誠實、瞪大雙眼始終保持高度警戒地舔舐著肉泥，於是接下來的兩週男子就以毛巾包裹著牠餵食，並花時間跟牠玩遊戲漸漸取得牠的信任。他持續兩個月每天花1〜2個小時與牠相處，才讓牠確信人類沒有威脅性，雖然牠已進步到可以待在他的大腿上，但只要看到人類的手還是會發動攻擊。
男子表示Franny是他們遇到最不容易被親訓的貓咪，到了救援回來快三個月時，他決定以雙手親自餵食每一餐，配合以手觸摸讓牠記住「手是無害的」這件事。終於在第四個月時，牠不再害怕或討厭人類的手，而且願意主動找人摸摸或搔背，已經轉變成一隻超級愛撒嬌的貓咪！男子知道牠已經能被好人家領養了，果然在幾週之後Franny找到新家，還遇到一隻花色跟牠相近的貓姊姊Hanamaru，兩隻貓從此成為最好的玩伴，希望牠們能夠健康又快樂地度過每一天！（編輯：陳珮瑜）
讓我們來看看Franny轉變的過程，相當不容易呢〜