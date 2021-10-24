小貓被當鬥狗誘餌　獲救後收服員警的心當上喵警官

來自北卡羅萊州的安迪員警在某天接獲通報，有隻小貓咪被抓去當鬥狗比賽的誘餌，當他前往救援這隻毛茸茸的小貓時，完全沒有料到會對牠一見鍾情而收編牠，甚至還意外讓牠成為警局裡最有人氣的「療癒系波麗士大人」！
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 08:17:00
希爾斯堡警察局Hillsborough Police Department的Andy Simmons安迪員警表示，有人通報一間非法鬥狗場，並抓到小貓準備拿牠當作鬥狗的誘餌，安迪無法忍受有人這麼殘忍地對待小動物，前往處理時真的發現了小貓，由於牠非常親人馬上就融化了安迪，擔心牠在外面又會受到任何生命威脅，於是立刻決定要收編牠並且取名為Mercy！
獲救的牠就像黏皮糖一樣，不管安迪走到哪都跟到哪，但當他要出門上班時，Mercy渴望跟著把拔的眼神讓他捨不得離開，只好硬著頭皮徵得警局同事同意後帶牠上班。沒想到牠就像個小公關，大方地跳到員警身上，以呼嚕及蹭蹭「強制療癒」牠想要「收服」的任何一位員警，高明的手段讓整個警局在短短幾天內全部淪陷，還自掏腰包為牠佈置各種小窩，並正式任命牠為「療癒警貓」，工作職責就是負責賣萌讓大家開心！現在安迪每天出門上下班時，牠就會自動跳上把拔的車，像個忠實的牧羊犬一樣跟著把拔，到警局「服務」大眾，能有這麼貼心的夥伴，真的很令人羨慕呢！（編輯：陳珮瑜）