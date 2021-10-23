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陳柏惟罷免投票率創新高！維基火速更新了　網：這題會考

▲台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，有眼尖網友發現維基百科也火速更新「多了1句」。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，有眼尖網友發現維基百科也火速更新「多了1句」。（圖／陳柏惟辦公室提供）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 22:00:58｜2021-10-23 22:14:13

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今（23）日舉行投票，最終以同意票77899票大於不同意票，並超過25％門檻，成功通過罷免案。此次台中第2選區罷免台灣基進黨陳柏惟的投票率高達51.72%，創下史上罷免投票率的新高，PTT上也有眼尖鄉民立刻發現「維基百科」上關於陳柏維的資訊已經火速更新，並多了一句「史上首位被罷免的立委」。

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台灣基進黨立委陳柏惟於2020年以11萬2839票，成功扳倒台中顏家出任台中第2選區（包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰共5區）立法委員，一時之間創造不少聲量，也締造台灣政治傳奇。任職了1年9個月後，根據中選會資料顯示，陳柏惟罷免案最終以同意罷免票數為7萬7899票大於不同意罷免票7萬3433票，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，通過罷免門檻，任期也只剩下七天。

▲陳柏惟。（圖／記者陳明安攝影）
▲陳柏惟罷免案今日通過。（圖／記者陳明安攝影）
由於投票結果為通過，有眼尖鄉民稍早就在PTT上發文表示，自己發現陳柏惟的「維基百科」資料已被火速修改，多了一句「2021年10月23日，在台中市第二選舉區舉行的罷免投票中被罷免，成為中華民國歷史上第一位被罷免的立法委員」，不少網友也紛紛留言表示「公民課本又多一個要記了」、「一個市長、一個立委、一個議員，太民主了」、「這個公民課會考」。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲眼尖鄉民發現維基百科立刻更新了陳柏惟的生平介紹。（圖／翻攝自PTT）
事實上，根據中選會統計，本次投票率為51.72%，是至今為止最高投票率的罷免案，根據過往罷免案投票率，前高雄市長韓國瑜有42.14%、前桃園市議員王浩宇則僅有28.14%，屬於罷免成功案例；至於罷免失敗的高雄市議員黃捷罷免案投票率則有41.54%；此外，陳柏惟罷免案就連不同意票的票數7萬3433票，都超過了1994年時任國民黨立委洪秀柱罷免案的不同意票6萬5545票紀錄。（編輯：楊智傑）

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